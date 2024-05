El golazo del ex Godoy Cruz, Hernán López Muñoz en la Liga de Estados Unidos

Hernán López Muñoz, luego de una muy buena temporada en Godoy Cruz de Mendoza dónde demostró todo su potencial como jugador, llegó a San José Earthquakes de la MLS para ratificar el gran presente que está atravesando y seguir sorprendiendo al mundo del fútbol con su calidad.

El futbolista argentino marcó un verdadero golazo en la derrota 4-2 de su equipo frente a Portland Timbers. Desde su llegada a Estados Unidos es el segundo gol que marca en tres presentaciones y los hinchas se ilusionan mucho con su desempeño.

El atacante presionó sobra la salida de un defensor rival, recuperó la pelota y encaró hacia el área. Rápido de reflejos, vio al arquero adelantado y definió picando el balón con una calidad extraordinaria.

Con este resultado, San José Earthquakes solamente acumula 10 unidades en 13 presentaciones y figura en el último lugar de su conferencia, a seis de los puestos de Repechaje a los Playoffs.

Hernán López puts it over the keeper to double the @SJEarthquakes lead. 🎯 pic.twitter.com/l2sSO3nmjs