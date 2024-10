El insólito error de Boca en la lista de concentrados para el duelo con Gimnasia por la Copa Argentina: se «olvidaron» de Zenón

Fernando Gago tendrá un duelo clave ante Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina, tras el duro revés que padeció ante Tigre. Para el encuentro frente al Lobo, el entrenador entregó la lista de concentrados con regresos, ausencias y una sorpresa momentanea: en la publicación no estaba Kevin Zenón.

Cerca del mediodía, a través de las redes oficiales del club se publicó la lista de convocados para el partido de este miércoles a las 21:10, en el Coloso Marcelo Bielsa. No estaban Frank Fabra, Lucas Janson ni Kevin Zenón. Lo del colombiano y el delantero se esperaba, pero sorprendió la ausencia del exUnión.

El cambio en Victoria en el que Zenón dejó la cancha para darle su lugar al Changuito Zeballos volvió a la memoria para buscar una explicación. Sin información sobre una eventual lesión, no había motivo para que el zurdo no estuviese presente en Rosario. Sin embargo, el club borró el posteo y enmendó el error.

Además de ese error, la lista trajo algunas novedades. Cristian Lema vuelve a estar disponible luego de perderse el debut del DT en la derrota ante Tigre, y es una alternativa para formar la zaga central junto a Aaron Anselmino.

Además, en medio de los cuestionamientos a Sergio Romero y con Leandro Brey pidiendo cancha, el entrenador incluyó a tres arqueros: también figura Javier García. De esta manera, una de las incógnitas para el encuentro ronda en torno a quién será el encargado de custodiar el arco Xeneize.

También se conoció que Gary Medel no aparece entre los 24 jugadores convocados por decisión del entrenador. Elchileno estuvo entre los suplentes en Victoria, pero no sumó minutos y esta vez quedó afuera. Cabe destacar que desde su llegada a Boca no tuvo grandes actuaciones.