El manager de Huracán apuntó contra Diego Martínez tras su renuncia como DT

Daniel Vega, manager de Huracán, hizo un fuerte descargo contra el entrenador Diego Martínez, quien renunció a la dirección técnica este jueves, luego de que reconociera que un acercamiento por parte de Boca lo motivó a tomar la decisión.

«No esperaba la renuncia de Martínez, no me gustó cómo se manejó», señaló Vega en declaraciones a TyC Sports.

«Esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca, no de Diego. Tenían que habernos llamado primero a nosotros, es lo más lógico. Es lo que haríamos nosotros», agregó.

El malestar de Huracán por la renuncia de Diego Martínez al cargo de entrenador

El ex futbolista añadió que el club por ahora no tiene técnico y que él no iría a buscar a un entrenador que se encuentre trabajando. «Tan simple como eso, son códigos, pero no de fútbol, sino de la vida. No estoy defraudado, pero yo habría actuado diferente», afirmó.

«Riquelme a mí no me va a llamar nunca. Tiene que llamar al presidente o al vice, yo no soy dirigente. A ningún dirigente llamó. En mi caso, llamaría al gestor deportivo del otro club», aseguró.

Vale destacar que Martínez se reunió con el presidente del club, David Garzón, y el manager, Vega, para comunicarles su intención de dejar el cargo ya que recibió sondeos de Boca.