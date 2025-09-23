El mensaje de Alpine que altera los planes de Colapinto en la Fórmula 1

Alpine, que atraviesa una delicada temporada, ya se enfoca en 2026 y parece haber entregado el 2025, porque en las últimas horas lanzaron un crudo mensaje en el que reconocieron que «las últimas carreras serán difíciles». Puertas adentro, en la escudería francesa esperan que termine el año, aunque todavía restan siete fechas para cerrar el calendario. En el medio, Franco Colapinto, espera señales.

En el Gran Premio de Azerbaiyán, Pierre Gasly finalizó 18° y el piloto argentino 19°, en una presentación para el olvido de la escudería. «Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base», lanzaron, sin vueltas, en un posteo desde Alpine.

Más allá de eso, poco después replicaron una publicación de Gasly que alentaba con un «seguimos adelante». «No hubo ritmo este fin de semana. Muy difícil circuito para nosotros, trabajemos para la próxima, Singapur», había sido el mensaje del piloto francés.

Alpine, de «mitad de tabla» al último puesto

Alpine, que había terminado quinto en 2024, marcha último en el Campeonato de Constructores de este año, con apenas 20 unidades (todas logradas por Gasly). Colapinto y Jack Doohan (el rookie australiano que comenzó la temporada) no sumaron ningún punto y, por lo visto hasta el momento, será difícil mejorar esa producción en la recta final del calendario.

En medio de la expectativa por el futuro de Colapinto en la escudería y también en la Máxima, Flavio Briatore -asesor principal de Alpine- dejó en claro que depositan toda su expectativa en la próxima temporada, cuando cambiarán el actual motor de Renault por Mercedes. El objetivo de Franco es seguir en el equipo, pero no hay confirmaciones y esto altera los planes del argentino.

“Estamos invirtiendo mucho en el coche de 2026”, advirtió el italiano. Mientras, Colapinto se prepara para su próxima presentación en la Fórmula 1, en el GP de Singapur, el fin de semana del 5 de octubre: la primera de esas siete carreras «difíciles» que quedan en el 2025.