Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: ganó Max Verstappen, el argentino en último lugar

Por la fecha 17 del Gran Premio de Azerbaiyán, El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, disputó la carrera en Bakú este domingo y quedó en el último lugar. El líder del campeonato, Oscar Piastri, chocó su McLaren y quedó fuera de la carrera. Max Verstappen terminó en primera posición.

Buen inicio de Franco Colapinto pero un toque de Albon lo sacó de competencia

El argentino tuvo un inicio sólido con dos maniobras clave en las primeras vueltas. En el giro 3 superó a Oliver Bearman (Haas), que lo hizo subir dos puestos desde el 16, y en la vuelta 5 adelantó a Lance Stroll (Aston Martin) para quedar más cerca de la zona de puntos.

El argentino luego se consolidó en el grupo medio y escaló otra posición con el abandono de Piastri que se retiró por un choque.

Después Colapinto entró a boxes, y en la salida lo tocó Alex Albon. El choque se dio cuando el argentino salió por delante del tailandés. Fue en ese momento donde Albon, en su desesperación por superarlo, terminó chocándolo por detrás. Colapinto solo sufrió un leve toque con los muros, pero perdió más de 15 segundos.

Franco Colapinto no pudo ayer clasificar a la Q2

Colapinto ayer chocó durante la clasificación del GP de Azerbaiyán y no pudo clasificar a la Q2, por lo que largó en la decimosexta posición en la carrera de este domingo.

