Franco Colapinto y el toque de Alex Albon que le arruinó la carrera: «Me complicó la vida»

Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Azebaiyán de la Fórmula 1 y se vio perjudicado por un toque que le propinó su ex compañero de Williams, Alexander Albon.

El argentino quedó último (abandonó Oscar Piastri) pero llegó a estar 13° después de una buena largada. En ese momento, se dio el accidente con Albon.

El piloto de Williams tocó de atrás a Colapinto que hizo un trompo y perdió mucho terreno. Luego de aplicaron 10 segundos de penalización.

«En lo de Alex perdí 12 segundos con el trompo y el golpe en la pared, más después el alerón roto. Me complicó la vida, una carrera larga. Hice las cosas bastante bien de mi lado. Es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos», lamentó el argentino.

«Perdí todo. Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante. Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada… después en ritmo no tenemos el auto. Así que es bastante simple. Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte«, amplió.

El Gran Premio de Singapur, el próximo desafío en la Fórmula 1

Colapinto volverá a correr el domingo 5 de octubre en el Gran Premio de Singapur. El año pasado quedó 11° en esa fecha luego de una largada arriesgada en la que superó a varios autos.

«Como se calentaron el año pasado. Empezaron a llorar, boludo. Si salen algunas de esas en Singapur de vuelta, se vuelven locos. Bueno, ahora hay que intentar algo. Ojalá que el auto funcione un poquito mejor. El problema en Singapur es que es una pista con curvas lentas y con muchos más baches que esta pista. Está mucho más bacheada. Al ser un auto tan duro nos cuesta un poco más ahí. Haremos lo mejor que podamos y ya vendrán circuitos mejores», analizó el argentino.