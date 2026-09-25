El Moto GP oficializó su calendario 2027 y confirmó la fecha de Buenos Aires

El calendario de Moto GP 2027, el campeonato de la categoría reina de las dos ruedas, fue anunciado oficialmente este viernes, con la novedad de Buenos Aires y Adelaide incorporándose al cronograma oficial de competencia.

El mismo incluye un total de 22 pruebas repartidas por 19 países, siendo el más internacional de toda su historia. Además, Qatar se adelanta a la segunda programación y habrá cinco tandas de carreras consecutivas dobles, además de una triple.

Naturalmente, lo más resonante para la afición argentina de las dos ruedas es la vuelta al calendario mundial de Buenos Aires. La cita porteña, en el remodelado «Oscar y Juan Gálvez», se llevará a cabo el fin de semana del 9 al 11 de abril de 2027. Será la primera vez en la capital desde 1999.

La competencia de Argentina reemplazará al circuito Balaton Park de Hungría, mientras que el trazado de Phillip Island pierde el Gran Premio de Australia por Adelaida, lugar que durante varios años supo albergar carreras de Fórmula 1.

Por su parte, la carrera de Qatar está en fase de estudio, ya que se ha programado para la primera parte de la temporada, mientras el campeonato espera a que se aclare qué sucederá con la carrera prevista actualmente para este mes de noviembre. El GP qatarí de este año estaba previsto inicialmente para abril, pero se pospuso debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Se celebrarán un total de 12 pruebas en Europa, entre mediados de mayo y principios de octubre, y Portimão (Portugal) pondrá fin temporalmente a la etapa europea de la temporada antes de que MotoGP se dirija a Asia.

Japón (17 de octubre), Malasia (24 de octubre) e Indonesia (31 de octubre) conformarán la única serie de tres carreras consecutivas de 2027, que servirá de punto de partida para el viaje del paddock hacia Oceanía.