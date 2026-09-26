Necrológicas de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

BAGLIONI, MAXIMILIANO N. 23/12/70 – 26/09/2009Hijo querido: los 17 años que han pasado no mitigan el dolor que significa tu ausencia; cada día estás presente en mi corazón.Te amo.

C de Labat, Gloria Mirtha C de Garrido y Cristina del C de Barresi despiden a su querida amiga Gloria con mucha tristeza. Acompañan a su familia en este triste momento.

CAPOBIANCO de LABAT, GLORIA GLADYS Ricardo Padin, participa el fallecimiento de su querida amiga Gloria y acompaña a Eduardo, Gabriela, Sergio y familia en este triste momento. Sus restos fueron inhumados en Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO

Cr.Ramidan, Néstor Omar Mónica y Carlos Pochat, Maria de los Ángeles Diaz y Agustín Pochat, Cecilia Pochat y Gabriela Pochat participan el fallecimiento de un gran amigo, y acompañan a Delia, Carolina, Tomas y a toda su familia en este momento difícil.

GINGINS, MARIA ESTER Falleció el 25/09/2026. Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén S.A., participa del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Mariano Gaspar Comba, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.

Ayestaran, Victor Hugo Falleció en Viedma el 24 de septiembre de 2026 a los 85 años de edad. Diana, Jorge y Adriana y familias lamentan con profundo dolor la pérdida de su querido primo Chiche, acompañan a Silvia, Luis, Mariano y nietos en estos tristes momentos y comunican que sus restos fueron velados ayer de 14 a 20 horas en la Sala C de la Funeraria Casella (Mitre 662), serán trasladados hoy a las 9hs al Parque de Paz de la ciudad de Viedma.

RAIMONDO, JUAN JOSE A ocho años de tu partida, te recordamos con inmenso amor.Tu familia.