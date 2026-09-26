Necrológicas de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 26 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
BAGLIONI, MAXIMILIANO N.
23/12/70 – 26/09/2009Hijo querido: los 17 años que han pasado no mitigan el dolor que significa tu ausencia; cada día estás presente en mi corazón.Te amo.
C de Labat, Gloria
Mirtha C de Garrido y Cristina del C de Barresi despiden a su querida amiga Gloria con mucha tristeza. Acompañan a su familia en este triste momento.
CAPOBIANCO de LABAT, GLORIA GLADYS
Ricardo Padin, participa el fallecimiento de su querida amiga Gloria y acompaña a Eduardo, Gabriela, Sergio y familia en este triste momento. Sus restos fueron inhumados en Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO
Cr.Ramidan, Néstor Omar
Mónica y Carlos Pochat, Maria de los Ángeles Diaz y Agustín Pochat, Cecilia Pochat y Gabriela Pochat participan el fallecimiento de un gran amigo, y acompañan a Delia, Carolina, Tomas y a toda su familia en este momento difícil.
GINGINS, MARIA ESTER
Falleció el 25/09/2026. Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén S.A., participa del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Mariano Gaspar Comba, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.
Ayestaran, Victor Hugo
Falleció en Viedma el 24 de septiembre de 2026 a los 85 años de edad. Diana, Jorge y Adriana y familias lamentan con profundo dolor la pérdida de su querido primo Chiche, acompañan a Silvia, Luis, Mariano y nietos en estos tristes momentos y comunican que sus restos fueron velados ayer de 14 a 20 horas en la Sala C de la Funeraria Casella (Mitre 662), serán trasladados hoy a las 9hs al Parque de Paz de la ciudad de Viedma.
RAIMONDO, JUAN JOSE
A ocho años de tu partida, te recordamos con inmenso amor.Tu familia.
Cr.Ramidan, Néstor Omar
Falleció en General Roca el 24/09/26. Sanatorio Juan XXIII, Socios, Profesionales y Personal participan con profundo dolor el fallecimiento del Cr.Néstor Ramidan, quien acompaño a la conducción del Sanatorio desde su fundación, y saludan a toda su familia en este doloroso momento.
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