Formación para el empleo local: Río Negro estuvo en las Jornadas de Minería, Empleabilidad y Desafíos para el Desarrollo 2026

Río Negro participó de las Jornadas de Minería, Empleabilidad y Desafíos para el Desarrollo 2026, organizadas por el Gobierno de Mendoza y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar en herramientas de formación y empleo frente al crecimiento de la actividad minera.

El encuentro se desarrolló en Mendoza entre el 23 y 24 de septiembre, y reunió a representantes de distintos gobiernos provinciales, empresas, organizaciones sindicales e instituciones vinculadas con la formación y el desarrollo productivo. Entre las provincias participantes también estuvieron Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan y Buenos Aires.

La participación de Avilez en las jornadas

Durante las jornadas, la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, expuso sobre las políticas que impulsa la provincia para vincular las necesidades del sector productivo con la formación de trabajadores, la generación de empleo local y la articulación entre el Estado, las empresas y las organizaciones sindicales.

«Río Negro está atravesando una etapa de crecimiento y transformación productiva que nos obliga a anticiparnos. El Gobernador Alberto Weretilneck tiene una visión muy clara: el desarrollo tiene que traducirse en oportunidades concretas para todos los rionegrinos», señaló Avilez.

En ese marco, la funcionaria presentó la Unidad Rionegrina para el Desarrollo de Competencias Laborales, una herramienta impulsada por el Gobierno provincial para anticipar las demandas del mundo productivo, identificar los perfiles laborales que requerirán los proyectos estratégicos y orientar la formación hacia las necesidades de cada sector.

«Trabajamos para que la formación y el empleo acompañen cada proyecto estratégico que se pone en marcha en nuestra provincia», agregó la secretaria.

Otro de los ejes expuestos por Río Negro fue la experiencia desarrollada a través de mesas interinstitucionales y tripartitas, espacios que reúnen al Estado, el sector privado y los trabajadores para abordar conflictos, detectar necesidades y construir acuerdos vinculados con el desarrollo de las distintas actividades productivas.

La experiencia rionegrina fue incorporada al intercambio de políticas provinciales que la OIT busca articular para responder a las transformaciones de la actividad minera.

La jornada continuó con espacios de trabajo orientados a identificar brechas, establecer prioridades y avanzar en la construcción de una hoja de ruta para el fortalecimiento de la formación técnica vinculada al litio y al cobre, a partir de las experiencias y aportes de las provincias y los distintos actores del mundo laboral y productivo.