Plantas de faena en Río Negro: el proyecto de Guardia Mitre que avanza con la nueva Ley de Carnes

El proyecto de una planta privada de faena en Guardia Mitre se analiza en el marco de la modificación de la Ley de Carnes de Río Negro. Foto archivo.

En Guardia Mitre avanza el análisis para la creación de una planta privada de faena, una iniciativa impulsada por el productor Claudio Pérez en el marco de las conversaciones con el Gobierno provincial por la modificación de la Ley de Carnes.

La propuesta apunta a generar un circuito formal para el procesamiento y la comercialización de carne, bajo controles sanitarios y bromatológicos que garanticen la inocuidad de los productos.

Guardia Mitre apuesta por una planta privada de faena

El intendente de Guardia Mitre, Miguel Evans, consideró que para la localidad sería más importante avanzar con un establecimiento privado habilitado que con la instalación de un matadero estatal.

«Yo creo que es más importante que los emprendimientos privados, como el de Claudio Pérez, puedan tener un matadero habilitado. Por sobre un matadero del Estado», sostuvo Evans.

El jefe comunal vinculó el proyecto con el desarrollo del emprendimiento de coto de caza de Pérez y señaló que contar con una planta habilitada podría fortalecer esa actividad y ampliar las posibilidades de comercialización.

«Fortalecería su emprendimiento de coto de caza y podría ampliarse por la comercialización», planteó Evans.

La posibilidad de contar con una planta privada se analiza además en un contexto de cambios en la normativa provincial, que busca generar nuevas herramientas para habilitar establecimientos de menor escala.

Qué plantea la nueva Ley de Carnes

El secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, explicó que uno de los objetivos de la modificación de la Ley de Carnes es generar herramientas que permitan habilitar pequeños establecimientos de faena en distintos puntos de Río Negro.

El secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, en dialogo con Diario RÍO NEGRO. Foto: Luciano Cutrera.

Bassi mencionó específicamente la situación de Guardia Mitre, donde actualmente funciona un matadero municipal que, según explicó, no cuenta con habilitación provincial.

La intención es avanzar con su regularización dentro del nuevo marco normativo y, al mismo tiempo, acompañar el proyecto privado que busca habilitar una planta de faena.

«Uno de los objetivos de modificar la ley de carnes es poder tener las herramientas normativas correspondientes para poder habilitar pequeños establecimientos de faena», señaló Bassi.

El funcionario explicó que este proceso no se limita a Guardia Mitre. La Provincia también está trabajando con distintos municipios de la Región Sur para modernizar establecimientos existentes y avanzar con nuevas habilitaciones durante los próximos meses.

El objetivo: formalizar la producción

Uno de los principales objetivos planteados por la Provincia es que los pequeños productores puedan contar con establecimientos habilitados para comercializar su producción dentro de la normativa.

Bassi sostuvo que actualmente existen actividades que se desarrollan por fuera del circuito formal justamente por la falta de establecimientos habilitados. La modificación de la ley busca generar alternativas para que puedan incorporarse al sistema legal y garantizar, al mismo tiempo, las condiciones de higiene, inocuidad y seguridad alimentaria.

«La idea es poder formalizarlo, normalizarlo y que puedan comercializar tranquilamente en el marco de la normativa y dando garantía de la inocuidad del producto que llega al consumidor», explicó.

El funcionario también planteó que Río Negro busca establecer una diferenciación respecto de otras jurisdicciones, siempre manteniendo los requisitos de higiene, inocuidad y seguridad alimentaria, pero facilitando el acceso a la habilitación para establecimientos vinculados con pequeños productores.

Qué pasa con el jabalí y las especies silvestres

La discusión sobre la nueva Ley de Carnes también alcanza al aprovechamiento de especies silvestres, aunque Bassi aclaró que la normativa de carnes no es la que determina qué animales pueden ser cazados o comercializados.

Según explicó, esa definición corresponde a la legislación de fauna y a la autoridad de aplicación, que determina qué especies son susceptibles de aprovechamiento.

En ese contexto, diferenció al jabalí y al ciervo colorado, especies introducidas consideradas invasoras, del guanaco, una especie autóctona cuya conservación debe ser garantizada.

Bassi señaló que, en el caso del guanaco, puede existir un aprovechamiento sustentable para carne o fibra, siempre que sea autorizado y supervisado por la Subsecretaría de Fauna.

En caso de que Fauna autorice el aprovechamiento comercial de una especie, la Ley de Carnes intervendrá posteriormente para establecer las condiciones de habilitación de los establecimientos donde se procesen esos productos.

«La ley no autoriza la faena de especies silvestres o el aprovechamiento de especies silvestres, sino que lo hace la Subsecretaría de Fauna y, una vez que está autorizado, esta ley lo que hace es habilitar los establecimientos donde se va a procesar la carne», aclaró Bassi.

De esta manera, el nuevo marco normativo busca ordenar dos cuestiones diferentes: por un lado, determinar desde el área de Fauna qué especies pueden ser aprovechadas y bajo qué condiciones; y por otro, establecer las condiciones sanitarias y de habilitación de los establecimientos donde esos productos puedan ser procesados.

Cómo sería la planta privada de Claudio Pérez

Según explicó Pérez, la planta sería de carácter privado y se financiaría con fondos propios. Además, contempla la posibilidad de recibir animales de terceros y establecer un esquema de control técnico que incluya la verificación de las condiciones de recepción, la temperatura de la carne y el envío de muestras al laboratorio antes de su procesamiento.

Uno de los controles centrales estará relacionado con la triquinosis, con el objetivo de garantizar que la carne destinada al consumo sea apta.

Una vez cumplidos los controles correspondientes, la intención es que los productos puedan ingresar al circuito formal de comercialización, incluyendo restaurantes, carnicerías y otros puntos de venta.

El proyecto también aparece vinculado con el aprovechamiento del jabalí, una especie introducida considerada invasora. En este punto, el desarrollo de una planta habilitada podría aportar una alternativa para procesar y comercializar productos dentro de un circuito formal, siempre de acuerdo con las autorizaciones correspondientes de la autoridad de Fauna.

Qué cambia con la nueva Ley de Carnes en Río Negro

La nueva Ley de Carnes y Subproductos Cárnicos establece un marco para la habilitación, el registro, la fiscalización y el control sanitario de los establecimientos y transportes vinculados con la faena, elaboración y comercialización de productos de origen animal.

Uno de los cambios centrales es la incorporación de una categoría para establecimientos artesanales, destinada a producciones de menor escala. La norma contempla establecimientos que no superen los 500 kilos diarios de producto terminado proveniente de faena o los 100 kilos de productos elaborados, con el objetivo de facilitar la formalización de actividades que encuentran dificultades para acceder a habilitaciones de mayor escala.

La normativa también establece que los productos provenientes de fauna silvestre deberán ser procesados en establecimientos habilitados, mientras que la autoridad provincial determinará las especies autorizadas, temporadas, cupos, zonas de extracción y períodos de veda.

Para la carne destinada a la comercialización, además, se exige que provenga de establecimientos habilitados y sea transportada en unidades autorizadas, con sistemas de conservación adecuados y certificado sanitario de tránsito.