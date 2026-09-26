Hachaba rollizos misioneros para vender leña en Neuquén, y hoy sueña con transformar la forma de construir en Argentina

Cuando el protagonista y la oportunidad confluyen con una necesidad insatisfecha en el mercado, sucede la magia, y nace un emprendimiento próspero.



Es la historia de Luis Perata, creador de Pro Panel, empresa dedicada a la fabricación de paneles SIP para construcción.

Oriundo de Chos Malal, Perata se crió lejos del mundo de la producción. Su padre, un profesor de filosofía y letras, trabajó por años en Banco Nación y llegó a ser el intendente de Chos Malal depuesto por la última dictadura militar. Su madre, una docente y artista plástica, que inspirada en los paisajes neuquinos, llevó sus cuadros por el mundo.



A la hora de elegir su camino, Luis también eligió la docencia, y decidió convertirse en profesor de educación física. “Canalicé mi formación por el deporte, siempre fui lector, pero con el estudio no me llevaba bien, sobre todo en el secundario”, recuerda Perata.

Cambio de rumbo

El rumbo comenzó a cambiar cuando conoció a Patricia García. La familia de quien hace 21 años es su compañera, es de Misiones, y son empresarios de la madera. Fue así que ambos decidieron incursionar en el rubro.



El primer peldaño de ese recorrido, fue vender leña. La madera del litoral es muy valorada por sus propiedades calóricas, con un rinde hasta tres veces mayor. Luis y Patricia emprendieron una tarea compleja: los equipos llegaban desde el norte con 30 toneladas de rollizos y había que fraccionarlos para vender la leña. Es decir, hacharlos a mano.

“Había que empezar a romper el rollizo con una maza y una cuña, y luego seguir con el hacha. No conseguíamos gente para hachar, así que iba yo”. Luis Perata, creador y socio fundador de Pro Panel



“Había que empezar a romper el rollizo con una maza y una cuña, y luego seguir con el hacha. No conseguíamos gente para hachar, así que iba yo”, añora Luis. “Era muy difícil en invierno, con temperaturas bajo cero, porque tirabas el hachazo y el hacha rebotaba”, rememora.



El segundo peldaño, llegó con la oportunidad de hacer un piso de madera para un amigo. La familia de Patricia tenía producción propia de madera, y fue un eslabon clave. De allí nació una primera empresa, dedicada a la colocación y venta de pisos y aberturas de madera nativa.

El descubrimiento de los paneles SIP

Sin embargo, la curiosidad de Perata lo llevó a ir un paso más allá. “Yo de madera no sabía nada, así que empecé a investigar sobre el tema. Me inquietaba la calidad constructiva con madera que veía acá en la región”, recuerda.



En medio de esa búsqueda, le hablaron de un sistema constructivo del cuál había muy poca información: Structural Insulated Panels o paneles SIP. Se trata de elementos constructivos que combinan un núcleo aislante de poliestireno expandido (EPS) con placas estructurales de madera (OSB), adheridas mediante un proceso controlado.

Dato 70% El ahorro cuantificado en el consumo energético de una casa construida con paneles SIP, en relación a una casa de mampostería tradicional.



Esta composición convierte a los paneles SIP en livianos, resistentes y con importantes prestaciones de aislación térmica y acústica, que pueden utilizarse en muros, cubiertas y diferentes componentes de una construcción, ya sea en una obra doméstica o a gran escala.

El nacimiento de Pro Panel

Hacia el año 2015, con unos pocos ahorros y el apoyo de amigos y conocidos que apostaron por el proyecto, nació Pro Panel, y llegaron las primeras obras. En esos primeros años hubo todo tipo de dificultades, personas que no cumplieron su palabra y muchas deudas por afrontar. “Fue un proceso duro de aprendizaje, que gracias a Dios pudimos afrontar, honrando siempre las posibilidades que nuestra gente nos dio de laburar”, se enorgullece Perata.



Un tiempo después llegó la sociedad actual con Lisandro Llancafilo. “Hacemos un muy buen match con Lisandro, porque tenemos perfiles muy distintos, pero esenciales”, explica Luis.

“En Pro Panel, nuestra misión como empresa es transformar la forma en que se construye en Argentina” Luis Perata, creador y socio fundador de Pro Panel



El crecimiento de Pro Panel se dio de forma natural en la medida en que las personas fueron conociendo las prestaciones del sistema constructivo y perdiendo los temores. Distintas mediciones arrojan que la eficiencia energética de una vivienda construída con panel SIP es muy superior a la de una hecha con materiales húmedos tradicionales. “El ahorro de energía llega al 70% real”, afirma Perata.

Además, al trabajar con paneles estructurales, la velocidad de obra es mucho más corta. Una obra para una vivienda de 100 m2 llave en mano, puede quedar terminada en 120 días contados desde la limpieza y apisonamiento del terreno.

Crecimiento a nivel nacional

Pro Panel lleva construidos 150.000 m2, con obras en Neuquén, Chubut, Córdoba y Salta. La sociedad estratégica con la multinacional de maderas Louisiana-Pacific Corporation (LP), fue clave. Del registro del propio provedor de tableros OSB, surge que hoy Pro Panel es la mayor fabricante y proveedora de paneles SIP en Argentina.

1/ 9 Planta modelo. Pro Panel acaba de inaugurar una nave de 2.500 m2 en Plottier (Foto: Emiliano Ortíz). 2/ 9 Paneles SIP. Eficiencia energética y sustentabilidad constructiva (Foto: Emiliano Ortiz). 3/ 9 Paneles SIP. Eficiencia energética y sustentabilidad constructiva (Foto: Emiliano Ortiz). 4/ 9 Paneles SIP. Eficiencia energética y sustentabilidad constructiva (Foto: Emiliano Ortiz). 5/ 9 Paneles SIP. Eficiencia energética y sustentabilidad constructiva (Foto: Emiliano Ortiz). 6/ 9 Luis Perata. Creador y socio fundador de Pro Panel (Foto: Emiliano Ortiz). 7/ 9 Sustentabilidad energética. Uno de los principales ventajas de los paneles SIP (Foto: gentileza Pro Panel). 8/ 9 Estética y estructura. Dos de las prestaciones que ofrecen los paneles SIP (Foto: Gentileza Pro Panel). 9/ 9 Estética y estructura. Dos de las prestaciones que ofrecen los paneles SIP (Foto: Gentileza Pro Panel).



Con ese norte, acaban de inaugurar una nave de 2.500 metros cuadrados sobre Ruta 22 en las afueras de Plottier, y con la asistencia del Estudio Muguerza, acaban de importar desde China una máquina que permite multiplicar la escala de producción propia de insumos como EPS, y la escala de producción de paneles.



“Siempre tuvimos el proyecto de importar la maquinaria. Pero era imposible con las SIRA’s” recueda Perata. “Hoy con la apertura, y la cercanía del Depósito Fiscal en Neuquén, todo fue más sencillo”, agrega.



Con el mismo ímpetu que aquel jóven que hachaba los rollizos misioneros, Perata sueña en grande hacia el futuro: “mi objetivo es transformar la manera de construir en Argentina”.