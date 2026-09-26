Pérfora dio el golpe ante Deportivo Roca y es el único líder del PreFederal de básquet

Pérfora ganó un partido peleado hasta el final, se quedó con el duelo de invictos ante Deportivo Roca y es el único líder del torneo PreFederal de básquet. Fue 76-73 en el Gimena Padín y ante un buen marco de público. El Verde fue el único que festejó como visitante y ratificó que es uno de los favoritos en el certamen regional, que otorga seis plazas directas a la Liga Federal.

En los demás encuentros, Pacífico superó a Atlético Regina por un ajustado 86-83; Centro Español hizo lo propio con Independiente en tiempo extra, por 84-79 (76-76); mientras que Club Plottier dejó en el camino a Petrolero Argentino por 89-86.

Con estos resultados, Pérfora lidera con 8 unidades, Roca y Pacífico lo siguen con 7, Regina y Español suman 6; Petrolero y Plottier tienen 5, mientras que Independiente no puede cortar la racha y marcha último con 4.

Pérfora y su efectividad

En un partido marcado por la paridad, Pérfora alcanzó un 75% en tiros de campo (18-24) y a partir de esa correcta selección se quedó con el duelo de punteros en el PreFederal. Sorprendió a Roca a domicilio y confirmó su favoritismo. Esa gran efectividad también le sirvió para compensar la caída en un rubro clave como los rebotes, porque el Depo capturó 10 más (36-26) y ni así le alcanzó para ganar el partido.

El Verde defendió mejor y por eso se llevó la victoria.

Nahuel Vicentín, con 23 puntos, fue el goleador de la noche y resultó una pesadilla para el Depo. El interno estuvo bien acompañado por Pedro Emilio (16), Lucas Mohnen (12) y Valentín Bauducco (12). Los mejores en el local fueron Martín Pamuch (17), Matías Alluchón (15) y Tomás Quinteros (13).

El duelo de invictos fue para Pérfora y el Depo dio un paso en falso ante su gente.

Pacífico sufrió, pero festejó en casa

Pacífico tuvo todo bajo control en la primera mitad (52-40), pero Atlético Regina reaccionó con un gran tercer parcial, que ganó 28-17 y por eso le puso interrogantes al cierre en el Viejo Ramírez. Sin embargo, el local lo cerró mejor y logró su tercera victoria en el torneo.

Alex Soria fue el mejor de la cancha con 23 puntos, seguido de Augusto Duarte (15), Francisco González (15) y Exequiel Sánchez (13); mientras que en el Albo no alcanzaron las buenas producciones de Elías Iñiguez (19), Martín Chervo (17) y Juan Cruz Marini (14). La clave del juego, sin dudas, pasó por las personales: a Regina le pitaron 31, contra 19 del dueño de casa.

Centro Español, en tiempo extra

Centro Español corrió todo el partido desde atrás, pero reaccionó en el tramo final y luego de igualar en 76, le ganó un partido clave a Independiente (84-79), que no puede salir de perdedor en el torneo. Los parciales: 20-28, 30-47, 53-58 y 76-76, más un gasolero 8-3 en los 6 minutos adicionales.

Fernando Rivero bancó el goleo local durante todo el partido y terminó con 23, mientras Emilio Santana (25) y Franco Pennacchiotti (17 más 12 rebotes) aparecieron en la etapa más caliente del partido para ser determinantes. En el Rojo se lucieron Lautaro Riego (15), Enzo Nieva (14) y Joaquín Marcon (14 y 9 rebotes).

En medio de estadísticas muy parejas, los 5 recuperos más de Español (13-8) y los libres, fueron determinantes. El Torito cerró con un 76% (19-25), contra un 61% (11-18) de los capitalinos.

Plottier, con susto en el final

Club Plottier salió de perdedor y logró una trabajosa victoria ante Petrolero Argentino, que hizo el gasto en el final y estuvo cerca de dar el golpe en El Histórico. El local tuvo todo bajo control hasta el tercer parcial (71-49), pero el Matador se despachó con un tremendo 37-18 que casi revierte el marcador.

Leandro Tapia firmó un doble-doble con 21 puntos y 10 rebotes, para ser el estelar de la noche, y tuvo buenos socios en Angelo Sasso y Benjamín Loncón, con 18 cada uno. En la visita sobresalieron Nataniel Rodríguez (24) y Marco Roumec (22), A Petro le cobraron siete personales más (33-26) y apenas pasó el 50% (52) en libres, con 13-25. El local, sin descollar, marcó diferencia en ese rubro con un 71% (29-41) fue clave.

El domingo va la quinta

Domingo 27 de septiembre

Independiente vs. Club Plottier, 20:00, La Caldera

Petrolero vs. Atlético Regina, 20:00, La Cueva

Deportivo Roca vs. Pacífico, 20:30, Gimena Padín

Centro Español vs. Pérfora, 20:30, El Templo