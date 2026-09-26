SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Pérfora dio el golpe ante Deportivo Roca y es el único líder del PreFederal de básquet

Le ganó 76-73 en el Gimena Padín y se quedó con el duelo de invictos. También ganaron Centro Español, Pacífico y Club Plottier.

Redacción

Por Redacción

Nahuel Vicentín fue el mejor de la noche en el Padín. (Fotos Franco Urchipia)

Nahuel Vicentín fue el mejor de la noche en el Padín. (Fotos Franco Urchipia)

Pérfora ganó un partido peleado hasta el final, se quedó con el duelo de invictos ante Deportivo Roca y es el único líder del torneo PreFederal de básquet. Fue 76-73 en el Gimena Padín y ante un buen marco de público. El Verde fue el único que festejó como visitante y ratificó que es uno de los favoritos en el certamen regional, que otorga seis plazas directas a la Liga Federal.

En los demás encuentros, Pacífico superó a Atlético Regina por un ajustado 86-83; Centro Español hizo lo propio con Independiente en tiempo extra, por 84-79 (76-76); mientras que Club Plottier dejó en el camino a Petrolero Argentino por 89-86.

Con estos resultados, Pérfora lidera con 8 unidades, Roca y Pacífico lo siguen con 7, Regina y Español suman 6; Petrolero y Plottier tienen 5, mientras que Independiente no puede cortar la racha y marcha último con 4.

Pérfora y su efectividad

En un partido marcado por la paridad, Pérfora alcanzó un 75% en tiros de campo (18-24) y a partir de esa correcta selección se quedó con el duelo de punteros en el PreFederal. Sorprendió a Roca a domicilio y confirmó su favoritismo. Esa gran efectividad también le sirvió para compensar la caída en un rubro clave como los rebotes, porque el Depo capturó 10 más (36-26) y ni así le alcanzó para ganar el partido.

El Verde defendió mejor y por eso se llevó la victoria.

Nahuel Vicentín, con 23 puntos, fue el goleador de la noche y resultó una pesadilla para el Depo. El interno estuvo bien acompañado por Pedro Emilio (16), Lucas Mohnen (12) y Valentín Bauducco (12). Los mejores en el local fueron Martín Pamuch (17), Matías Alluchón (15) y Tomás Quinteros (13).

El duelo de invictos fue para Pérfora y el Depo dio un paso en falso ante su gente.

Pacífico sufrió, pero festejó en casa

Pacífico tuvo todo bajo control en la primera mitad (52-40), pero Atlético Regina reaccionó con un gran tercer parcial, que ganó 28-17 y por eso le puso interrogantes al cierre en el Viejo Ramírez. Sin embargo, el local lo cerró mejor y logró su tercera victoria en el torneo.

Alex Soria fue el mejor de la cancha con 23 puntos, seguido de Augusto Duarte (15), Francisco González (15) y Exequiel Sánchez (13); mientras que en el Albo no alcanzaron las buenas producciones de Elías Iñiguez (19), Martín Chervo (17) y Juan Cruz Marini (14). La clave del juego, sin dudas, pasó por las personales: a Regina le pitaron 31, contra 19 del dueño de casa.

Centro Español, en tiempo extra

Centro Español corrió todo el partido desde atrás, pero reaccionó en el tramo final y luego de igualar en 76, le ganó un partido clave a Independiente (84-79), que no puede salir de perdedor en el torneo. Los parciales: 20-28, 30-47, 53-58 y 76-76, más un gasolero 8-3 en los 6 minutos adicionales.

Fernando Rivero bancó el goleo local durante todo el partido y terminó con 23, mientras Emilio Santana (25) y Franco Pennacchiotti (17 más 12 rebotes) aparecieron en la etapa más caliente del partido para ser determinantes. En el Rojo se lucieron Lautaro Riego (15), Enzo Nieva (14) y Joaquín Marcon (14 y 9 rebotes).

En medio de estadísticas muy parejas, los 5 recuperos más de Español (13-8) y los libres, fueron determinantes. El Torito cerró con un 76% (19-25), contra un 61% (11-18) de los capitalinos.

Plottier, con susto en el final

Club Plottier salió de perdedor y logró una trabajosa victoria ante Petrolero Argentino, que hizo el gasto en el final y estuvo cerca de dar el golpe en El Histórico. El local tuvo todo bajo control hasta el tercer parcial (71-49), pero el Matador se despachó con un tremendo 37-18 que casi revierte el marcador.

Leandro Tapia firmó un doble-doble con 21 puntos y 10 rebotes, para ser el estelar de la noche, y tuvo buenos socios en Angelo Sasso y Benjamín Loncón, con 18 cada uno. En la visita sobresalieron Nataniel Rodríguez (24) y Marco Roumec (22), A Petro le cobraron siete personales más (33-26) y apenas pasó el 50% (52) en libres, con 13-25. El local, sin descollar, marcó diferencia en ese rubro con un 71% (29-41) fue clave.

El domingo va la quinta

Domingo 27 de septiembre

Independiente vs. Club Plottier, 20:00, La Caldera

Petrolero vs. Atlético Regina, 20:00, La Cueva

Deportivo Roca vs. Pacífico, 20:30, Gimena Padín

Centro Español vs. Pérfora, 20:30, El Templo


Temas

Centro Español de Plottier

Deportivo Roca

Pacífico

Pérfora de Plaza Huincul

PreFederal de básquet

Pérfora ganó un partido peleado hasta el final, se quedó con el duelo de invictos ante Deportivo Roca y es el único líder del torneo PreFederal de básquet. Fue 76-73 en el Gimena Padín y ante un buen marco de público. El Verde fue el único que festejó como visitante y ratificó que es uno de los favoritos en el certamen regional, que otorga seis plazas directas a la Liga Federal.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén