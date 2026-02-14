La Amistad en busca de la gloria y el ascenso al Federal A

La Amistad jugaría en Mendoza con la misma formación que viene de ganar la zona patagónica.

La Amistad vive un momento histórico que buscará coronar de la mejor manera. El conjunto de Cipolletti buscará cumplir el gran sueño de ascender al Federal A, uno de sus objetivos más anhelados a lo largo de su corta historia como institución.

El equipo que dirige Alfredo Tizza está a noventa minutos de la gloria y no quiere dejar escapar la oportunidad por la que tanto luchó a lo largo de estos años.

En la final por el ascenso se medirá este domingo, desde las 17, con FADEP de Mendoza. El encuentro se jugará en Villa Mercedes, San Luis, en el estadio Jorge Newbery, escenario neutral de la definición, y tendrá el arbitraje del tandilense Diego Novelli.

La Amistad viajó a San Luis con plena confianza para afrontar este encuentro decisivo. Los once que se enfrentarán con FADEP serían los habituales titulares que vienen jugando los últimos partidos. El DT repetiría el mismo equipo que ganó la final patagónica del Regional frente a Boxing de Río Gallegos.

Alrededor de 2.000 aficionados viajaron en distintos colectivos para acompañar al representativo rionegrino en Villa Mercedes. Se espera un estadio con un gran marco de público de ambas parcialidades.

El conjunto de la Patagonia Norte intentará hacer valer su experiencia y recorrido en la categoría. Participó en todas las ediciones del Regional Amateur y es el club que más partidos disputó en el torneo.

En el actual certamen sufrió dos derrotas. La primera en la fase de grupos ante Argentinos del Norte como visitante y la siguiente en octavos de final con Independiente de Neuquén, tras caer en la ida de local dio vuelta la serie ganando de visitante.

Llegó por primera vez a la definición por el ascenso. En dos finales patagónicas (2022-25) había quedado en el camino y ahora quiere cumplir el gran sueño. Estos antecedentes lo convirtieron en un rival con mucho recorrido y respetado.

Por el lado de FADEP, también un club joven, cuenta con un plantel experimentado y bajo el ala del recordado Sebastián Torrico, el máximo responsable de la institución.

Su técnico Diego Pozo apuesta por una formación que se consolidó con jugadores de buen nivel y de notable recorrido en el fútbol de ascenso.

Los otros tres ascensos al Federal A

Además del duelo entre La Amistad y Fadep de Mendoza, habrá otros tres ascensos en disputa, en un domingo cargado de emociones en todo el país.

A las 17:30, se verán las caras Escobar de Maschwitz vs. Ferro de Pico, con el control de Fernando Rekers y en la cancha de Douglas Haig de Pergamino; a las 18, Defensores de Vilelas (Chaco) vs Juventud Unida de Gualeguaychú, con Matías Billione Carpio, en Mitre de Santiago del Estero; y 18:30, Tucumán Central vs Paz Juniors, con Juan Ignacio Nebbietti, en el Malvinas Argentina de Catamarca.

El más cercano a la zona es el de Ferro de Pico, que perdió la categoría en 2024 y ahora quiere un rápido retorno al Federal A. Su DT es Alejandro Abaurre, quien el año pasado dirigió a Rincón; y su figura, Álvaro Klusener (foto), hermano de Gonzalo, que hoy enfrentará a La Amistad.