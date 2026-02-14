Dibu Martínez no tuvo un buen ingreso en los Villanos y el Inter de Lautaro festejó en un clásico

Dibu Martínez no tuvo un buen ingreso en Aston Villa. El argentino no pudo sostener el cero y su equipo cayó 3-1 ante Newcastle en una derrota que le significó la eliminación de la FA Cup.

El arquero entró desde el banco de suplentes sobre el cierre del primer tiempo tras la expulsión de Marco Bizot, que fue el arquero titular. Si bien estuvo lejos de tener responsabilidad en las jugadas más importantes, el Dibu recibió tres goles 27 minutos.

Los Villanos comenzaron con ventaja en el marcador gracias al gol de Tammy Abraham.

El italiano Sandro Tonali fue la figura y marcó un doblete, mientras que Nick Woltmeade anotó el tanto restante del Newcastle.

En tanto, Emiliano Buendía tuvo su ingreso en el complemento reemplazando a Ross Barkley, pero no pudo marcar diferencia y entró poco en juego en el partido.

A pesar de quedar eliminado de la competencia, el equipo de Unai Emery pelea en la Premier League, donde se encuentra en el tercer lugar.

El Inter de Lautaro Martínez festejó en el clásico ante Juventus

Por otra parte, Lautaro Martínez capitaneó a Inter en una nueva victoria clásica. Como local, derrotó 3-2 a Juventus, estiró su liderazgo en la Serie A y festejó junto a su público.

El partido fue de una gran intensidad. Ambos equipos propusieron juego ofensivo directo y el duelo se convirtió en una ida y vuelta constante, con los arqueros Sommer y Di Gregorio como protagonistas.

Andrea Cambiasso (en contra), Francesco Esposito y Piotr Zieliski anotaron para los Nerazzurri. Manuel Locatelli y Andrea Cambiasso lo hicieron para la Vecchia Signora.

Con este resultado, el conjunto del Toro le sacó ocho puntos en la cima a su rival y perseguidor, Milan, al cosechar 61 unidades.

Además, extendió su gran momento: perdió sólo uno de los últimos quince partidos, en los que logró doce triunfos.