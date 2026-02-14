Boca acelera por Bareiro, le hizo una oferta a Fortaleza y River es dueño de la mitad del pase

Bareiro con la camiseta de Fortaleza su actual club. El 50% del pase del paraguayo es de River.

Boca presentó durante el viernes una oferta de tres millones de dólares para contratar a Adam Bareiro, quien juega en Fortaleza y tiene su pase compartido en partes iguales entre el club brasileño y River. El delantero paraguayo de 29 años ya dio el visto bueno para pasar al Xeneize.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme le ofreció a Fortaleza, su club actual y poseedor de la otra mitad del pase, la suma de 3 millones de dólares por el 100 por ciento de la ficha.

Si bien Fortaleza se encuentra en la Serie B, la figura de Bareiro es muy importante para el equipo brasileño, que la temporada pasada estuvo muy cerca del milagro de mantener la categoría con Martín Palermo como entrenador.

Bareiro lleva 12 participaciones en goles (10 tantos y 2 asistencias) en sus 30 partidos vistiendo la camiseta de Fortaleza.

El ciclo del paraguayo por River fue poco feliz: no anotó goles en ninguno de sus 16 partidos (567 minutos) tras llegar como capitán y goleador de San Lorenzo.

El Millonario le dio dos opciones de compra al club brasileño, según la información brindada por Germán Balcarce: una del 10 por ciento por jugar 35 partidos oficiales (lleva 30) y otra del 10 por ciento si anota 20 goles (tiene 10).

Por su parte, el Xeneize tiene la posibilidad de incorporar por la larga lesión de Rodrigo Battaglia y porque ese cupo no pudo ser utilizado por Edwuin Cetré, operación que se truncó a último momento.