El Mundialito femenino se juega en Roca con la presencia de equipos de la región

El Mundialito de fútbol femenino está cumpliendo su tercera edición, con la organización a cargo del club Deportivo Roca. La actividad se puso en marcha el jueves en el estadio Luis Maiolino con los encuentros en las cinco categorías que animan el evento. El restante escenario que se utiliza es el complejo deportivo del Depo.

Luego, por la noche se llevó a cabo la ceremonia de inauguración con el desfile de las delegación participantes y la presencia de autoridades locales, dentro de un gran colorido, alegría y confraternidad. Además, entre los presentes se realizó el sorteo de la camiseta de la jugadora rionegrina de la Selección Argentina, Miriam Mayorga, quien es madrina del torneo.

“Este año sumamos categorías menores para darle más impulso a las formativas con encuentros recreativos”. Valeria Cotelo, referente del Mundialito femenino, al frente de la organización.

En esta ocasión son más de 60 equipos que participan del certamen, divididos en cinco categorías, entre las que están las menores: Sub 8 y Sub 10, que juegan encuentros recreativos sin tabla de puntuación, mientras que la Sub 12 es competitiva disputando sus partidos en la modalidad fútbol 9. La categoría central es la Sub 14 (2010-11) y la mayor es Sub 16 (2008-09), ambas participan en fútbol 11.

El formato de las categorías competitivas es por zonas, clasificándose los mejores equipos a las rondas finales. Las finales se jugarán el próximo domingo.

Los encuentros se jugaron en doble turno en el complejo Naranja.

Este año arribaron representativos de distintas ciudades de la región, tanto de Río Negro como de Neuquén. También lo hicieron equipos de Chubut, La Pampa y Bahía Blanca, entre otros.