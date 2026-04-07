El negocio de las copas: los premios millonarios en Libertadores y Sudamericana

Los premios de las competencias continentales se incrementaron en 2026.

La fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se pondrá en marcha este martes y, además de lo deportivo, vuelve a quedar en evidencia el enorme impacto económico que tienen ambos torneos. Para esta edición, la Conmebol incrementó los premios, con cifras que pueden modificar la realidad financiera de cualquier club.

En la Libertadores, solo por disputar la fase de grupos, cada equipo asegura 1 millón de dólares. A ese monto se le suma el «mérito deportivo», que entrega 340 mil dólares por cada victoria.

A medida que avanza la competencia, los premios crecen de forma considerable. Los octavos de final otorgan 1,25 millones de dólares, los cuartos 1,7 millones y las semifinales 2,3 millones. El subcampeón se asegura 7 millones, mientras que el campeón se lleva 25 millones, una cifra récord. De esta manera, un equipo que complete todo el recorrido desde la fase de grupos hasta el título puede superar los 40 millones de dólares en ingresos.

El leve incremento en los premios que confirmó Alejandro Domínguez en la ceremonia inaugural.

Los equipos argentinos que disputarán esta edición de la Copa Libertadores son: Boca, Estudiantes, Rosario Central, Lanús, Independiente Rivadavia y Platense.

Los premios de la Copa Sudamericana

Por su parte, la Sudamericana también ofrece cifras relevantes, aunque más bajas en comparación. En la fase de grupos, cada equipo recibe 300 mil dólares, con un adicional de 125 mil por cada triunfo.

En las rondas eliminatorias, los octavos entregan 600 mil dólares, los cuartos 700 mil y las semifinales 800 mil. El subcampeón percibe 2,5 millones, mientras que el campeón se queda con 10 millones.

La diferencia entre ambas competencias es clara: la Libertadores distribuye más de 221 millones de dólares en total, mientras que la Sudamericana reparte poco más de 84 millones. Esta brecha consolida al máximo torneo continental como el de mayor peso económico en la región.

En cuanto a la presencia argentina, dirán presente River, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Deportivo Riestra y Tigre.