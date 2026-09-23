El neuquino José Luis Acuña ganó la final de taekwondo y se quedó con el Oro en los Suramericanos

El peleador neuquino José Luis Acuña dio la nota esta tarde y se quedó con la medalla de Oro de Taekwondo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El oriundo de Plottier, que disputaba su tercera final consecutiva (venía de eliminar al venezolano Pedraza y al uruguayo López), se quedó con la batalla final de Kyorugi (58-68 kg) tras imponerse por 2-0 (11-4 y 15-7) sobre el brasileño Joao Souza.

De esta forma, Argentina logra de la mano de Acuña la primera medalla dorada para el Taekwondo en los Juegos Suramericanos desde Santiago 2014. Casualmente, el que obtuvo dicho galardón fue Sebastián Crismanich, su entrenador y capitál del equipo albiceleste.

¡ORO PARA ARGENTINA! 🇦🇷🥇



José Acuña derrotó al brasileño Joao Souza y se quedó con la presea en Taekwondo. #JuegosSuramericanosEnDSPORTS pic.twitter.com/SrMbbmApOZ — DSPORTS (@DSports) September 23, 2026

“Siento mucha felicidad, mucha alegría, fue muy duro el camino hasta acá. Hoy pudimos sumar una medalla importante para el país, ganarle a una potencia como Brasil, con todo lo que ellos tienen y nosotros no. Pero no importa, tenemos corazón y así lo demostramos el día de hoy”, comentó Acuña ante los micrófonos de TyC Sports.

El triunfo fue una revancha para el neuquino, tras acariciar la gloria en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018; derrota que, según contó, lo llevó al retiro momentáneo de la actividad.

«Aparecen esos fantasmas, como ver a mis viejos en las tribunas como ese año que me marcó. Me marcó para mal y para bien, porque me enseño que de la derrota es de donde uno saca la victoria y desde uno se levanta. Me había retirado, estaba trabajando y gracias a los Crismanich, a Sebastián (ex medallista olímpico) y a Mauro pude estar de nuevo en el circuito y hoy en día en mi mejor versión», remarcó.

ORGULLO NEUQUINO



Una gran alegría nos genera la victoria de José Luis Acuña y una nueva medalla de oro para Neuquén en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que viene realizando la delegación neuquina en estos juegos, dejando… pic.twitter.com/7Ek9GZTxkS — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 23, 2026

«Orgullo neuquino»

Consumada la victoria y consagración de Acuña, no tardaron en llegar las felicitaciones en redes sociales. Uno de los que expresó su alegría con el logro fue nada menos que Rolando Figueroa, Gobernador de Neuquén, que le dedicó al taekwondista un sentido mensaje en la red social «X».

«Orgullo neuquino«, comenzó diciendo. Y agregó: «Una gran alegría nos genera la victoria de José Luis Acuña y una nueva medalla de oro para Neuquén en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que viene realizando la delegación neuquina en estos juegos, dejando bien en alto la bandera de la provincia», agregó.