Neuquén invierte $50 millones en ciencia para resolver problemas de cinco regiones

La Provincia puso en marcha cinco proyectos de investigación destinados a resolver problemas concretos de distintas regiones de Neuquén.

Las iniciativas forman parte del programa “Ciencia en Territorio”, impulsado por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), y recibirán un aporte de $10 millones cada una, por un total de $50 millones.

El gobernador Rolando Figueroa participó de la firma de los convenios y planteó que la política científica debe vincularse con las necesidades de cada región.

“Es muy importante generar, desde el Estado, más apoyo para la ciencia y la tecnología. En este caso, vamos a invertir en resolver un problema por región”, sostuvo. También afirmó: “Sin investigación y sin ciencia no hay progreso”.

En una publicación difundida en sus redes sociales, Figueroa señaló que los proyectos buscan atender problemas vinculados con residuos, producción agropecuaria, agua, tratamiento de lodos y movilidad urbana.

“Neuquén tiene que construir su propia agenda, fortalecer sus capacidades y generar conocimiento que se traduzca en soluciones para nuestra gente”, expresó.

Cinco proyectos para cinco problemas

Uno de los proyectos se desarrollará en Chorriaca, en el Alto Neuquén, donde se diseñará un sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos. La propuesta contempla reducir los residuos en origen, recuperar materiales reciclables y establecer un sitio de disposición final de baja escala. El objetivo es que el modelo pueda aplicarse luego en otras localidades pequeñas y dispersas.

En San Martín de los Andes, un equipo de la Universidad Nacional del Comahue analizará los lodos generados por la planta de tratamiento de aguas residuales. El proyecto busca determinar si esos residuos pueden tener un uso energético o agronómico mediante procesos de digestión anaeróbica y cultivo de macrófitas.

En Paso Aguerre, investigadores del INTA, CONICET y otras instituciones trabajarán sobre la planta de producción agropecuaria local. El objetivo es diversificar la producción, evaluar distintas variedades de maíz y fortalecer la organización de los productores para abastecer la planta de alimentos de la Cooperativa Agropecuaria.

Agua mineral en Aguada San Roque

En Aguada San Roque, un equipo científico estudiará una fuente subterránea para determinar si el agua reúne las condiciones establecidas por el Código Alimentario Argentino para ser considerada Agua Mineral Natural. La iniciativa también apunta a evaluar las posibilidades de una eventual diversificación productiva vinculada con ese recurso.

El quinto proyecto se concentrará en la Región Confluencia. Investigadores de CONICET y de la Facultad de Humanidades de la UNCo relevarán las experiencias de usuarios del transporte público y de quienes utilizan medios de movilidad activa en Neuquén, Centenario y Plottier.

La investigación surgió a partir de una demanda de la Defensoría del Pueblo de Neuquén y busca generar información cualitativa y cuantitativa sobre la movilidad. También prevé desarrollar una herramienta de información abierta que pueda ser utilizada para la planificación del transporte urbano.

Otros siete proyectos

El secretario ejecutivo de ANIDE, Joaquín Perren, explicó en declaraciones a Radio Universidad CALF que los cinco proyectos surgieron a partir de un Banco Provincial de Desafíos Regionales, construido con aportes de municipios, delegados regionales y organismos públicos.

Perren explicó que la intención es cambiar el vínculo entre la investigación y las necesidades locales. “Pasar de un modelo de ciencia por oferta, de excelencia, pero a veces un poco cerrado sobre sí mismo, a uno que se estructure a partir de las demandas de cada una de las regiones que conforman nuestra provincia”, señaló.

Además, anticipó que la Provincia financiará otros siete proyectos en las próximas semanas. Las nuevas propuestas serán evaluadas por un comité de expertos, que elaborará un orden de mérito. La convocatoria forma parte de una política de ANIDE que busca vincular el sistema científico y tecnológico con las siete regiones en las que la Provincia organiza su trabajo territorial.

La primera convocatoria de “Ciencia en Territorio” se lanzó en junio y estableció proyectos de entre nueve y doce meses de duración. En esa instancia se recibieron nueve propuestas y un comité de expertos seleccionó una iniciativa para cada uno de los cinco desafíos priorizados.

Figueroa resumió el enfoque de la iniciativa con una definición que atraviesa el programa: “Ciencia aplicada a las necesidades de cada comunidad”. El objetivo planteado por la Provincia es que los resultados de las investigaciones no queden circunscriptos a cada localidad, sino que puedan convertirse en soluciones replicables en otros puntos de Neuquén.