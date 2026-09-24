Varados, viviendas afectadas y un hospital evacuado por la lluvia en Neuquén: cómo sigue la alerta

La provincia de Neuquén atravesó este jueves 24 de septiembre una jornada de extrema complejidad debido a un severo temporal de lluvias y vientos que castigó con especial fuerza a los sectores cordilleranos y precordilleranos. El fenómeno meteorológico causó el aumento repentino del caudal de los ríos, deslaves, caída de árboles e interrupciones en el suministro eléctrico, situación que obligó a los organismos de emergencia a desplegar múltiples operativos de asistencia en distintas localidades.

Según el reporte emitido por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, los equipos mantienen un monitoreo permanente ante la dinámica del evento. Las ráfagas intensas y las precipitaciones persistentes afectaron tanto al norte como al centro y sur provincial, pero ya para este viernes queda sin efecto la alerta.

Evacuación del hospital de Aluminé y viviendas afectadas en Pehuenia y Moquehue

El temporal golpeó con dureza a la localidad de Aluminé, donde el Ministerio de Salud dispuso la evacuación preventiva del sector «viejo» de internación del hospital local. El operativo de reubicación consistió en la reubicación de pacientes internados, que fueron derivados a través de la red sanitaria provincial para continuar con sus cuidados, mientras que otros recibieron el alta médica bajo seguimiento profesional en sus domicilios. Según confirmó la cartera sanitaria, el servicio de guardia de emergencias del nosocomio se mantiene plenamente operativo y se garantiza la provisión de insumos y equipamiento.

En paralelo, la situación hídrica generó momentos de tensión en Villa Pehuenia y Moquehue. Allí, según comentaron desde el SIEN, el desborde del río Quillahue afectó viviendas cercanas y complicó la transitabilidad, lo que demandó el trabajo urgente de los equipos de emergencia en el lugar.

Un escenario similar se vivió en Villa La Angostura, con lluvias intensas y riesgo inminente de desbordes.

Asimismo, los ríos experimentaron crecidas significativas en Junín de los Andes, Pilo Lil y Las Coloradas, mientras que en el centro y norte de la provincia se registraron intervenciones por voladuras de techos y fallas en los servicios eléctricos a causa de los fuertes vientos.

Pasajeros varados en plena madrugada

Las inclemencias climáticas también impactaron de lleno en el transporte terrestre. Durante la madrugada del jueves, 28 pasajeros quedaron varados sobre la Ruta 40 cuando el colectivo en el que viajaban con destino a Mendoza sufrió un desperfecto mecánico en medio del temporal.

Según informaron desde el área de comunicación de Las Coloradas. personal de Defensa Civil y efectivos de la Comisaría N.º 31 acudieron al rescate. Tras confirmar el buen estado de salud de todos los ocupantes, los agentes trasladaron a un grupo hasta la localidad de Las Coloradas para abastecerse de alimentos y resguardarse del frío.

Foto: Prensa Las Coloradas.

El contingente permaneció a salvo a la espera del arribo del mecánico para reparar la unidad y continuar el viaje.

Foto: Prensa Las Coloradas.

El estado de las rutas y accesos en Neuquén por la lluvia

En el último parte que emitió la Dirección Provincial de Vialidad a las 14 de este jueves detallaron las serias complicaciones en la red vial del sur neuquino a raíz de los anegamientos y deslizamientos de material:

Ruta Provincial 65 (sector Estancia La Primavera): se registraron dos cortes de ruta entre el empalme con la Ruta Nacional 237 y Villa Traful por la saturación de alcantarillas y la presencia de agua sobre la calzada. Vialidad dispuso el traslado de maquinaria pesada, incluida una retroexcavadora, para solucionar el inconveniente.

se registraron por la saturación de alcantarillas y la presencia de agua sobre la calzada. Vialidad dispuso el traslado de maquinaria pesada, incluida una retroexcavadora, para solucionar el inconveniente. Acceso a Cuyín Manzano: el ingreso quedó anegado e interrumpido de forma total a causa de un deslave y el desborde de un arroyo proveniente de la ladera.

el ingreso y el desborde de un arroyo proveniente de la ladera. Ruta Provincial 23 (altura Estancia Quelluén): en el kilómetro 8 desde la Ruta Nacional 40 (tramo Junín de los Andes – Aluminé), se requirió extrema precaución. Una a lcantarilla sobresaturada provocó que el agua circulara directamente sobre la calzada , aunque el tramo permaneció habilitado.

en el (tramo Junín de los Andes – Aluminé), se requirió extrema precaución. Una a , aunque el tramo permaneció habilitado. Ruta Provincial 48 (Paso Hua Hum): se ordenó el corte preventivo hasta nuevo aviso por un deslave de gran magnitud ocurrido al mediodía, el cual arrastró material, árboles y ramas sobre la traza en el sector Quechuquina. Equipos de Vialidad y Parques Nacionales trabajan en el despeje.

se ordenó el corte preventivo hasta nuevo aviso por un el cual arrastró material, árboles y ramas sobre la traza en el sector Quechuquina. Equipos de Vialidad y Parques Nacionales trabajan en el despeje. Paso Internacional Hua Hum: cerrado durante toda la tarde del jueves. Su habilitación para el viernes quedó sujeta a la evaluación de las condiciones de seguridad en la traza.



Cómo sigue la alerta este viernes 25

De cara a las próximas horas, las autoridades emitieron pronósticos específicos para cada región, basados en los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde el Parque Nacional Lanín recordaron a los pobladores y turistas evitar cualquier tipo de actividad al aire libre, no intentar atravesar cursos de agua y mantenerse alejados de zonas bajas ante posibles aumentos repentinos de caudal.

El cronograma de alertas meteorológicas se desarrollará de la siguiente manera:

Cordillera Norte (Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín): la Secretaría de Emergencias informó que du rante la noche del jueves rige una alerta roja, con una estimación de 30 milímetros adicionales de precipitación . Para la madrugada y la mañana del viernes 25, el nivel de alerta descenderá a naranja . Durante la tarde del viernes pasará a nivel amarillo , para finalmente estabilizarse en verde (sin advertencias) llegada la noche.

la Secretaría de Emergencias informó que du con una estimación de . Para la madrugada y la mañana del viernes 25, el nivel de alerta descenderá a . Durante la tarde del viernes pasará a nivel , para finalmente estabilizarse en (sin advertencias) llegada la noche. Cordillera Centro y Sur (Huiliches, Lácar, Sur de Aluminé): este sector mantendrá la alerta naranja durante la noche del jueves y toda la mañana del viernes. Por la tarde, la intensidad bajará a alerta amarilla , y las condiciones mejorarán a nivel verde hacia la noche del viernes.

este sector mantendrá la durante la noche del jueves y toda la mañana del viernes. Por la tarde, la intensidad bajará a , y las condiciones mejorarán a nivel hacia la noche del viernes. Departamento Los Lagos: La zona sur atravesará la noche del jueves bajo alerta naranja . El pronóstico anticipa una mejora para la mañana del viernes con nivel amarillo , mientras que para la tarde y la noche regirá el nivel verde de tranquilidad.

La zona sur atravesará la noche del jueves bajo . El pronóstico anticipa una mejora para la mañana del viernes con nivel , mientras que para la tarde y la noche regirá el nivel de tranquilidad. Precordillera y Este (Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches): En estos sectores, la alerta amarilla se sostendrá durante la noche del jueves y la mañana del viernes, con un cese total de las advertencias (nivel verde) a partir de la tarde.

Ante este escenario dinámico, el Gobierno provincial solicitó a los conductores evitar los desplazamientos innecesarios por el oeste de la provincia, extremar las medidas de prevención al volante y mantenerse informados de manera exclusiva mediante los canales oficiales.