La fuerte señal política de EE.UU. al disponer fondos para Argentina LNG

La firma del acuerdo entre la vicepresidenta y Chief Commercial Officer de EXIM, Sarah Whitten, y el CEO de YPF, Horacio Marín.

La propuesta de financiamiento por US$6.000 millones del Export-Import Bank de los Estados Unidos (US EXIM) representa no solo un espaldarazo clave para la financiación de Argentina LNG, sino también una decisión de fuerte impacto político ya que EE.UU. valida este proyecto y lo destaca a nivel mundial. Se espera que esta decisión también actúe como impulsores de bancos privados para subirse a la financiación del proyecto.



Así fue interpretada ayer la noticia, que se confirmó el miércoles por la noche, por fuentes de la industria hidrocarburífera regional.



Lo que pone a disposición el Eximbank es una línea de crédito para el proyecto de GNL que unirá los pozos de Vaca Muerta con la costa de Río Negro, donde se instalarán los buques licuefactores.



Argentina LNG se encuentra actualmente en su fase final previa a la Decisión Final de Inversión (FID), programada para anunciarse formalmente a fines de noviembre de 2026.



YPF, la italiana ENI y XRG, las integrantes del consorcio, están actualmente en busca de asegurar el financiamiento, y en este marco, la propuesta del EximBank es clave.



Argentina LNG busca levantar en el mercado de crédito internacional un financiamiento de entre US$12.000 y US$15.000 millones (con algunas estimaciones financieras adicionales extendiéndose hasta los US$ 16.000 millones) para costear la primera fase del megaproyecto.



La iniciativa busca monetizar los recursos de gas natural de Vaca Muerta mediante su procesamiento, licuefacción y exportación a mercados internacionales. El desarrollo incluye instalaciones de producción de gas en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de tratamiento y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) que operarán frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías.



Las dos unidades FLNG previstas para la primera fase contarán con una capacidad conjunta de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, posicionando a la Argentina entre los principales exportadores emergentes de gas natural licuado.



El desarrollo integral de Argentina LNG demandará inversiones estimadas en USD 51.000 millones a lo largo de la vida del proyecto.



Para 2031, año previsto para el inicio de operaciones de las dos unidades FLNG, se proyecta una inversión cercana a los USD 29.000 millones.

De ese total, aproximadamente USD 24.000 millones estarán destinados a infraestructura estratégica, incluyendo ductos dedicados, instalaciones portuarias, plantas de procesamiento y las unidades de licuefacción, mientras que otros USD 5.000 millones se invertirán en el desarrollo de los recursos gasíferos necesarios para abastecer la capacidad prevista.