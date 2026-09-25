Necrológicas de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

CAPOBIANCO DE LABAT, GLORIA GLADYS Falleció en General Roca el 22/09/2026. Stella y Juan Carlos Bonfiglio la despiden con afecto y acompañan a Eduardo, Sergio y demás familiares en este doloroso momento.

ARCOS BENITEZ, DOMINGO Falleció en Gral. Roca a los 78 años. Su esposa: Aida Santina Bonacchi, sus hijos: Viviana, Silvana, Luciana, Eliana y Leandro, sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanos: Ricardo y Juan Arcos, sus hermanas políticas, sobrinos, amigos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 9 a 13 en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta, serán inhumados en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Capobianco de Labat, Gloria Gladys Miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de Dr. LABAT Sergio y esposa de Dr. LABAT Eduardo, y acompañan a ellos y a su familia en estas dolorosas circunstancias.

PINCHAIRA, MARIO EDUARDO Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén S.A., participa del fallecimiento del padre de nuestro compañero Mario Rafael Pinchaira, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.

Arcos, Domingo Primera Cooperativa Frutícola participa con profundo pesar su fallecimiento acompañando a sus familiares en el dolor.

CAPOBIANCO DE LABAT, GLORIA GLADYS Falleció en Gral. Roca el 22/09/2026. Gracias por los momentos compartidos, por estar a nuestro lado en los momentos buenos y en los difíciles; recordaremos tu generosidad, tu alegría y tu risa que te caracterizaba. Chichí M., Lilia Inés, Carmen, Susana, Beatriz, Silvia y Alicia te despedimos con mucho dolor, pero a la vez con la sabiduría que nos da la vida de que estás en los brazos del Señor. Te vamos a extrañar querida amiga.

CAPOBIANCO de LABAT, GLORIA GLADYS Ricardo Padin, participa el fallecimiento de su querida amiga Gloria y acompaña a Eduardo, Gabriela, Sergio y familia en este triste momento. Sus restos fueron inhumados en Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO

BONNETT, JORGE Compañeros de trabajo de las Farmacias AMBAR Bancarias y la Asociación Mutual Bancarios de Rio Negro participan el fallecimiento del padre de Martin Bonnett, Gerente General de dichas Farmacias . Acompañamos a sus familiares ante tan irreparable pérdida.

RAMIDAN, NESTOR El Centro Empleados de Comercio de General Roca y Osecac participan el fallecimiento del Contador Néstor Ramidan acompañando a sus familiares en este momento de dolor haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias

RAMIDAN, NESTOR Luis Enrique Campos y familia participan su fallecimiento acompañando a su familia en estos momentos de profundo dolor

CAPOBIANCO de LABAT, GLORIA GLADYS Con dolor despedimos a nuestra querida amiga Gloria: Silvia Martínez; Mary Koerner y María Estela Mocciola. Acompañamos en este momento tan triste a toda su familia. Sus restos fueron inhumados en Parque Las FuentesEMPRESA DINIELLO

SALADINO, FRANCISCO JAVIER Falleció en Gral. Roca a los 82 años. Sus hijas, hus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

arcos, Domingo La Cámara de Productores de General Roca participa con pesar el fallecimiento del Sr. Domingo Arcos acompañando a sus familiares en estos momentos.

capobianco de Labat, Gloria Lydia Fernández de Verani y familia participan su fallecimiento, sintiendo la partida de un ser especial por su alegria de vivir y su bondad. Te vamos a extrañar amiga querida!.