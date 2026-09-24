Un emprendedor de Río Negro fue reconocido en el Premio Joven Empresario Argentino 2026

Valentín Franco, un joven de 22 años oriundo de Ingeniero Jacobacci, representó a Río Negro en la 17.ª edición del Reconocimiento Empresario Joven Argentino y obtuvo el Reconocimiento al Espíritu Emprendedor 2026. El certamen nacional, organizado por Came Joven —de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa—, tuvo sede en Mendoza en el marco de Sinergia Federal y reunió a los principales exponentes del ecosistema emprendedor del país.

Valentín Franco de Río Negro fue reconocido en el Premio Joven Empresario Argentino 2026

Valentín Franco llegó a la competencia nacional con Sinapxis, una plataforma disponible para dispositivos Android e iOS que busca entrenar la mente y mitigar el deterioro de la capacidad de atención provocado por el uso intensivo de pantallas. La idea nació mientras cursaba el cuarto año de Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional de La Plata junto a su compañero Bautista Daskus, durante el cursado de la materia Economía y Emprendedorismo.

“¡Río Negro en lo más alto! ¡Uno de los grandes reconocimientos del premio joven empresario argentino se viene a nuestra provincia! Y adentro de Río Negro, va a un pueblo de 13.000 habitantes, en el medio de la meseta, donde el viento no pide permiso. Va a Jacobacci. GRACIAS a toda la gente que votó, pero especialmente a Jaco. Porque abrieron la votación entre los representantes de todo el país y del otro lado, a 1.500 kilómetros, apareció un pueblo entero”, compartió el joven en sus redes sociales.

La Cámara de Comercio, Industria y Minería de Ingeniero Jacobacci, entidad que acompañó a Franco durante su trayecto, también destacó la distinción.

“Para nuestra Cámara este reconocimiento tiene un significado muy especial. Hace menos de un año trabajábamos junto a instituciones, educación, empresas, emprendedores y colaboradores para generar en Jacobacci un espacio donde nuestros jóvenes pudieran capacitarse, mostrar sus proyectos y acceder a nuevas oportunidades. Hoy, uno de aquellos protagonistas representó a toda nuestra provincia y recibió una distinción a nivel nacional”, detallaron desde la institución.

Valentín junto a otros jóvenes emprendedores del país, entre ellos, el mendocino Federico Robello.

Sinapxis: una aplicación para entrenar el cerebro

La idea surgió cuando Valentín y Bautista cursaban cuarto año de Ingeniería en Computación y tuvieron que desarrollar un emprendimiento para la materia Economía y Emprendedorismo. “Salimos a buscar problemas. Y nos dimos cuenta de uno que teníamos en la mano: el celular”, contó Valentín.

A partir de allí se preguntaron cómo podían conseguir que, aunque fuera durante tres minutos al día, el teléfono sirviera para algo más que distraerse. Para Valentín, existe un costo asociado al uso permanente del teléfono que va más allá del tiempo que se pierde.

“Hoy creemos que el costo visible es perder tiempo, pero hay uno invisible: deteriorar nuestra capacidad de atención. A la larga eso perjudica”, planteó.

Sinapxis busca convertir el entrenamiento mental en un hábito. Actualmente ofrece juegos de memoria y razonamiento, aunque sus creadores planean incorporar nuevas herramientas y, a futuro, contenidos destinados también a enseñar.

Es una aplicación pensada para distintas edades. “No queríamos dejar a ninguna edad afuera”, explicó Franco. El público al que inicialmente apuntan es el de 25 a 40 años, aunque la aplicación adapta su funcionamiento según la edad del usuario. Para las personas mayores, los ejercicios avanzan a un ritmo más lento, mientras que para los chicos pueden hacerlo más rápido.

Para Valentín, detrás del proyecto existe una motivación concreta: “¿Lo que me motiva? Un mundo en el que todos podamos pensar con más claridad”.

Este sábado en el suplemento «Generación EZ » de tecnología de DIARIO RÍO NEGRO vas conocer mucho más sobre la historia de Valentín Franco.