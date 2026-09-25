La minería respalda el regreso de San Juan a los mercados internacionales con un bono de US$ 600 millones

El megaproyecto minero Vicuña, situado en el norte de la provincia de San Juan y en la frontera cordillerana con Chile. Foto gentileza.

El potencial minero de San Juan sostiene la emisión de un bono por USD 600 millones en el mercado internacional

San Juan vuelve a operar en el mercado de crédito internacional con la colocación de un bono por hasta US$ 600 millones, destinado a financiar obras de infraestructura, educación, salud y seguridad. La provincia no realizaba una emisión subsoberana de esta magnitud desde hace 27 años.

La operación cuenta con el respaldo legal de la Cámara de Diputados provincial desde el 4 de junio, cuando se autorizó el endeudamiento —con la posibilidad de pignorar fondos de la coparticipación federal como garantía— con 23 votos afirmativos y 12 negativos.

Un informe de Bloomberg Línea, señala que el potencial de desarrollo de la actividad minera y la disciplina en las cuentas públicas posicionan a la jurisdicción entre las provincias con mayor capacidad de pago. En este marco, las firmas de inversión Facimex Valores y Max Capital analizaron las variables financieras y de riesgo operativo que condicionan la colocación.

Facimex destaca un antecedente de 21 años consecutivos de superávit financiero entre 2005 y 2025. No obstante, la consultora advierte un cambio en la métrica fiscal reciente: en los doce meses cerrados a marzo de 2026, el gasto total superó a los ingresos en $1,40 por cada $100 recibidos ($0,70 sin computar servicios de deuda).

Por su parte, Max Capital precisa que, antes de esta emisión, la deuda acumulada de San Juan equivalía al 10% de sus ingresos anuales totales, con un 90% del pasivo concentrado en organismos multilaterales de crédito. Los recursos provinciales muestran un 74% de dependencia de los envíos por coparticipación federal, mientras que el gasto en capital y obras absorbe $14 de cada $100 que ingresan a las arcas provinciales.

La emisión bajo legislación de Nueva York tendrá un vencimiento final fijado para 2035, con una vida promedio ponderada de ocho años. El capital no se amortizará al vencimiento, sino en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas en los últimos tres años del plazo. Los cupones de interés se abonarán con frecuencia semestral.

Respecto al costo del financiamiento, Max Capital proyecta un rendimiento anual solicitado por el mercado de entre 9,4% y 9,5%, por encima del 9%-9,2% estimado para emisiones de Córdoba y Santa Fe. En tanto, Facimex considera atractiva una tasa indicativa del 9% y estima que el título podría registrar un alza de precio superior al 3% si mejora la valoración de mercado.

San Juan se suma así al grupo de jurisdicciones argentinas que lograron acceder a financiamiento externo durante la gestión de Javier Milei, junto a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los recursos provenientes del bono se agregará un aporte corporativo de US$ 250 millones comprometido por el proyecto minero Vicuña. La contribución, anunciada el 5 de agosto y aprobada por la Legislatura sanjuanina el 19 de ese mes (27 votos a favor y 9 en contra), se canalizará a través de un fideicomiso para infraestructura pública con desembolsos previstos hacia el cierre de 2026.

De concretarse el máximo de la emisión y el esquema fiduciario, la provincia sumaría US$ 850 millones para inversión pública.