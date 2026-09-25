Con más de 600 inscritos, Neuquén inicia la etapa de venta de tierras en el Parque Industrial Capital

El 7 de octubre el intendente junto con el gobernador anunciarán los procesos de ventas. Foto: Emiliano Ortiz.

Más de 600 empresas se inscribieron para formar parte del Parque Industrial Capital. La Municipalidad de Neuquén avanza con la conformación del padrón definitivo y se prepara para una nueva etapa de inscripciones, abierto a firmas nacionales e internacionales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, anticipó las fechas previstas para la apertura de inscripciones y el tratamiento del proyecto de ordenanza “Invierta Capital”.

«Estamos firmando decretos, resoluciones y disposiciones para publicar el padrón total. Va a haber una instancia que ya se anunció de apertura nacional e internacional, pero que también se van a poder incorporar empresas neuquinas que no hayan entrado en esta etapa«, detalló Contardi.

Contó que la mayoría de las empresas regionales que se anotaron en la primera etapa son de la provincia de Neuquén y sostuvo que «ha sido un paso muy importante«.

Además, anunció que «el 7 de octubre el intendente junto con el gobernador van a dar los anuncios de los procesos de ventas que se inician inmediatamente, que van a estar contemplados por actividad económica y también por el volumen de las empresas y el pedido de tierra de las empresas».

Y agregó: «Hemos prestado mucha atención a la cadena de valor económica que tiene la provincia de Neuquén en este sector y las empresas de mayor porte que van en los primeros anillos de Vaca Muerta y luego va al segundo, tercer y cuarto anillo. Así que va está relacionado en parte el proceso de venta porque son 604 empresas y han pedido 1.300 hectáreas».

Sobre las matrices productivas de las firmas, afirmó que hay «desde empresas de desarrollo, constructoras, hay empresas relacionadas con turismo, hay metalmecánica. Es una muestra gráfica de la actividad económica de Neuquén«.

«Invierta Capital»: cuándo ingresará al Concejo Deliberante

Consultado por el proyecto de ordenanza «Invierta Capital», el funcionario precisó «va a ir en conjunto con el proceso de venta de tierras. Esas normas pretendemos que estén presentadas y ojalá aprobadas antes de fin de año«.

El proyecto ofrece exenciones de tasas municipales e impuestos provinciales por hasta 10 años a las empresas que se radiquen en el nuevo parque industrial.

«El proyecto de ordenanza de los beneficios e incentivos está prácticamente terminado, estamos haciendo las últimas revisiones en relación al texto y a los alcances«, explicó.

Aseguró que «en los primeros días de octubre, luego de los anuncios de la continuidad del proyecto, ahí vamos a contar los pasos y los tiempos de las obras. Queremos máxima previsibilidad para este proyecto«.