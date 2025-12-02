El nocturno de Supercross cumple 30 años y se viene con todo en La Barda

El Coliseo se alista para el gran espectáculo de las motos.

El Supercross nocturno es un clásico de cada verano, se viene una edición redonda y por eso será especial. El 13 de diciembre arrancará el torneo N°30 y, como siempre, hay promesa de espectáculo en La Barda de Neuquén.

Los organizadores confirmaron la presencia de los mejores exponentes de la región, que dirán presente a lo largo de las cuatro jornadas.

La jornada inaugural será una especie de aperitivo para los tres capítulos del 2026, previstas para el 31 de enero, 14 y 28 de febrero, el día que se armará el cuadro de campeones.

Además de los habitué que compiten en cada temporada, se anuncia la llegada de pilotos top como los hermanos Joaquín y Agustín Poli, integrantes del Kawasaki YPF Rod Racing Team, con un claro dominio a nivel nacional. También será de la partida Felipe Quirno Costa, de San Martín de los Andes, y uno de los mejores del país.

La venta de entradas 15.000 pesos es el precio de la entrada. Se venden en Roca, Cipolletti, Centenario y Neuquén. En puerta, 20.000.

En tanto, el team argentino que representó al país en el Ironman Raceway, en Crawfordsville, Indiana, será parte del arranque del campeonato, sumando jerarquía y emoción.

Desde la organización informaron que el predio capitalino fue reacondicionado en todos sus sectores, pero además anunciaron que la pista tendrá un nuevo dibujo, con mayor exigencia para los pilotos.

Sin dudas, un ingrediente más para un clásico de la región, que cumple 30 años y vivirá un momento muy especial.

“Esta 30° edición es muy especial para todos nosotros. Ver el crecimiento del campeonato y la convocatoria de pilotos nos llena de orgullo. El club trabajó muchísimo para ofrecer una pista renovada y un espectáculo a la altura de lo que el público neuquino merece. Invitamos a todos a disfrutar de una noche única de supercross”, expresó Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén.

La primera fecha del Campeonato Nocturno de Supercross marca el inicio de una temporada que promete competencia, adrenalina y un marco de público excepcional.

El calendario del Supercross 2025/2026

– 1era fecha: 13 de diciembre

– 2da fecha: 31 de enero

– 3era fecha: 14 de febrero

– 4ta fecha: 28 de febrero