Red Bull definió a sus pilotos: con Colapinto, así quedó conformada la grilla de la Fórmula 1 para 2026

Hace instantes, llegó la confirmación oficial de Red Bull. Los rumores se hicieron realidad. La marca de la bebida energizante confirmó a Isack Hadjar como piloto titular de la escudería. El francés fue ascendido al primer equipo luego de su gran temporada en Racing Bulls y será compañero de Max Verstappen en 2026.

En su debut en la Fórmula 1, el piloto de 21 años sorprendió a todos con un gran desempeño, ya que obtuvo 51 puntos que lo ubican en la 10° ubicación de la clasificación. Su mejor resultado del año fue en el GP de Países Bajos, donde consiguió su primer podio tras finalizar tercero.

Hadjar reemplazará a Yuki Tsunoda. El japonés comenzó su camino en la Fórmula 1 en 2021 y tras un fatídico año, le deja su lugar al francés. Desde la escudería austríaca, anunciaron que el asiático será «piloto de pruebas y reservas en 2026«.

La otra confirmación del día es la llegada a la Fórmula 1 de Arvid Lindblad. El británico de 18 años debutará en la categoría en el equipo Racing Bulls y será el único «rookie» de la temporada. Lo acompañará Liam Lawson, que este año comenzó corriendo en Red Bull pero por bajos rendimientos pasó al equipo «B».

La grilla de pilotos para 2026

Tras estas confirmaciones, la grilla quedó completa para la temporada 2026 de la Fórmula 1. En un año que estará lleno de sorpresas y modificaciones, la categoría sumará una nueva escudería. Con el ingreso de Cadillac, serán 11 los equipos que competirán durante 24 Grandes Premios.

Grilla de pilotos:

McLaren:

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari:

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Red Bull:

Max Verstappen

Isack Hadjar

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz

Racing Bulls

Liam Lawson

Arvid Lindblad

Audi (ex-Sauber)

Nico Hülkenberg

Gabriel Bort

Cadillac (nuevo equipo)