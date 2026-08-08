Tras la derrota de River ante Tigre, Coudet habló de su continuidad: «Si no se dan los resultados…»

River Plate sufrió una nueva derrota al caer por 1-0 frente a Tigre en el José Dellagiovana, por la cuarta fecha del Clausura. Con este resultado, el equipo dirigido por Eduardo Coudet acumula cuatro caídas consecutivas en el inicio del certamen local y se ubica en el último lugar de la tabla sin puntos ni goles convertidos.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT reconoció la gravedad del momento futbolístico del equipo y se refirió a la jugada polémica de la jornada, en la que el plantel reclamó una infracción dentro del área sobre Ángel Correa.

«No entiendo por qué no se cobró el penal ni por qué no se revisó. En otro partido es penal, ahora no. Los partidos en el fútbol argentino son difíciles y hay que destrabarlos. Estamos tratando de trabajar, pero no están saliendo las cosas«, expresó Coudet.

Coudet sobre su continuidad en River Plate

Al ser consultado sobre la racha negativa que atraviesa el club en el torneo local y su permanencia en el banco de suplentes, el director técnico asumió la responsabilidad y remarcó la necesidad de revertir la situación.

«Sé lo que es River. Si veo que no se empiezan a dar los resultados, no le voy a hacer mal a River, ni a los hinchas, ni a esta dirigencia que confió en mí. Soy el más autocrítico«, sostuvo. En esa misma línea, agregó: «No me pongo plazos, es entender el lugar en el que estoy. Estoy convencido porque veo a los jugadores convencidos. Si no lo puedo dar vuelta, le daré un abrazo a cada uno y me iré a mi casa, pero tengo confianza», dijo.

Asimismo, el entrenador hizo referencia a la reestructuración del plantel durante el libro de pases: «Hemos hecho un gran mercado. El club apuntó a una reconstrucción y eso lleva tiempo; es la primera semana que podemos tener tres prácticas. No nos acompañaron las lesiones ni el tiempo de trabajo, pero no busco excusas. Tienen que acompañar los resultados.»

"SÉ LAS CONSECUENCIAS DE UNA RACHA ASÍ" ⚪🔴



La palabra de Eduardo Coudet en conferencia de prensa luego de una nueva derrota de River y su respuesta acerca de su futuro.



🗣️"Sé las consecuencias de una racha así. Lo primero es revertirla. Sé lo que es River y sé que este… pic.twitter.com/MIsSFFcGRH August 8, 2026

Coudet habló sobre sus estados de WhatsApp

Coudet también manifestó su malestar respecto a la difusión de imágenes privadas de su teléfono celular durante la semana. «Sacaron mi foto y mis estados de un teléfono personal. Lo que diga será para mis amigos o para mi entorno; si lo quiero comunicar, lo hago en una conferencia. Siento que es una falta de respeto», afirmó.

"HAY QUE TENER MÁS CÓDIGOS" 👊🏻



Eduardo Coudet y su malestar luego de que se filtrara un estado de Whatsapp suyo en medio del mal momento de River.



🗣️ “Que el mensaje se haga conocido fue una falta de respeto, porque pertenece a mi teléfono personal. Hay que tener más códigos.… pic.twitter.com/IGn7ioScag — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 8, 2026

La llegada de refuerzos y el debut de Thiago Almada

En cuanto al armado del plantel para las competencias vigentes, el DT dio por finalizada la búsqueda principal de incorporaciones. «Hemos completado muy bien el plantel. Tenemos que recuperar gente que está afuera para que el equipo esté completo», señaló.

Finalmente, respecto a la posible presencia de Thiago Almada en el compromiso de Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe en Colombia, Coudet descartó su titularidad inmediata: «Sería egoísta de mi parte hacer jugar a Thiago a 2.600 metros de altura en Bogotá cuando recién se suma. Veremos para el fin de semana. Hay que salir de esto ganando«, cerró.

Con información de ESPN.