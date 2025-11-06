El plan de Messi para la última gira del año con la Selección Argentina

Messi disputará el amistoso de la Selección Argentina ante Angola, en el último compromiso del año. Foto: AFP.

La Selección Argentina ya tiene su lista de convocados por Lionel Scaloni para lo que será la última gira en 2025, la cual tendrá una semana de trabajo en España y contará con un único amistoso ante Angola, el próximo viernes 14 de noviembre.

Dentro de la nómina dice presente Lionel Messi, quien tendrá un cronograma diferente al resto del combinado pensando en los Playoffs de la MLS con Inter Miami, título que le fue esquivo en sus primeros años en la institución.

Se espera que el capitán argentino se entrene desde el comienzo de la próxima semana con el seleccionado en Alicante, España, y sea parte de la delegación que el jueves emprenda el vuelo junto al resto del grupo con destino a Luanda, donde el viernes se verá las caras con el seleccionado local.

Si bien embargo, la intención sería desafectar a la Pulga tras el encuentro en Angola para que pueda regresar a Inter Miami, que de superar a Nashville SC este sábado estará en los cuartos de final de la MLS.

Debido a su temprana salida de la concentración, Messi se perderá los tres días restantes de la gira, en la que, si bien no habrá partido, la intención de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico es aceitar la dinámica del grupo con exigentes sesiones de entrenamientos.

En búsqueda de limar los últimos detalles en lo que será la lista definitiva tanto para la Finalíssima como para el Mundial, para el cual solo quedan dos convocatorias previas.