Lionel Scaloni confirmó la lista de Argentina para el amistoso con Angola y hay sorpresas

La Selección Argentina jugará el último amistoso del año la semana que viene contra Angola y Lionel Scaloni confirmó hoy la lista de convocados con algunas sorpresas.

El partido en el país africano será el viernes 14/11 a las 13 horas. Será el único amistoso de esta fecha FIFA ya que se canceló el que se iba a jugar en India.

Uno de los nuevos nombres citados es el de Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo que salió de River. El atacante de 23 años vive un gran presente en Francia donde lleva 10 goles en 14 partidos.

El que también juega en Racing de Estrasburgo y volvió a ser convocado es Valentín Barco. El lateral izquierdo formado en Boca es una de las alternativas para el Mundial 2026.

Después de su buen Mundial Sub 20, también fue citado Gianluca Prestianni que salió de Vélez y juega en Benfica. Otra novedad es Máximo Perrone, volante también formado en el Fortín y actualmente en Como de Italia.

Se confirmó que Dibu Martínez no fue citado y los arqueros de la lista son Gerónimo Rulli y Walter Benítez. Al igual que en la última, está nuevamente José López, delantero de Palmeiras.

Después de un pedido de los clubes, la AFA y el entrenador decidieron no convocar a jugadores del fútbol argentino para que no se pierdan la última fecha del Clausura.

Iban a ser citados, como en la lista del mes pasado, Leandro Paredes (Boca), Facundo Cambeses (Racing), Marcos Acuña y Lautaro Rivero (River).

