El PreFederal de básquet tiene un único líder y se llama Pérfora

La fecha 14 llegó con sorpresas y tiempos extras. Pérfora cumplió con los pronósticos, venció a Club Plottier por 87-64, y quedó como único líder del PreFederal de básquet, porque Deportivo Roca perdió en su cancha ante Centro Español (83-80). La jornada se completó con el partido más largo, porque Pacifico supero a Petrolero por 112-103, después de dos suplementarios.

La jornada se había puesto en marcha con la victoria de Independiente sobre Atlético Regina (86-76). Con estos resultados, así quedaron las posiciones: Pérfora 25 (11-3), Deportivo Roca 24 (10-4), Pacífico y Centro Español 21 (7-7), Atlético Regina 20 (6-8), Club Plottier, Independiente y Petrolero 19 (5-9).

El Verde, sin problemas y en soledad

Pérfora cumplió con su parte, venció sin problemas a Club Plottier y como llegaron buenas noticias desde Roca, manda en soledad. El equipo de Fernando Claris fue de menos a mas y definió la historia en el tercer cuarto. Los parciales: 15-18, 40-29 y 70-42.

Pedro Emilio, con 22 puntos y 10 rebotes, tuvo otra actuación determinante, y estuvo bien acompañado por Nahuel Vicentín (16), Lucas Mohnen (13) y Sebastián Godoy Vega (12), Los mejores de la visita fueron Gabriel Spinaci (16) y Joaquín Morandini (15). El Verde estuvo certero con los lanzamientos de dos puntos (20-29, con el 69%) y también marcó la diferencia en asistencias (21-8) y recuperos (14-8).

El Torito sorprendió en Roca

Centro Español pisó fuerte en Roca, bajó al Depo de la punta y además se acomodó en el cuarteto de arriba en el PreFederal. Fue en medio de un partido muy parejo, que se definió con estos parciales: 24-17, 43-34, 58-54, antes del 22-29 que definió la historia a favor del Torito.

Tomás Quinteros (18), Adolfo García Barros (15) y Benjamín López (15) fueron los mejores en el dueño de casa, mientras que en el vencedor sobresalieron Franco Pennacchiotti (18 y 11 rebotes), Emilio Santana (17) y Quimey Acosta (15). Los 10 porcentuales en tiros de campo fueron la clave: Español alcanzó un 52% (32-62) y Roca un 42% (31-73).

Pacífico goleó hasta al amanecer

Dos suplementarios se jugaron en el Viejo Ramírez y fue objetivo cumplido para Pacífico, que se sacó de encima a Petrolero y también está en el cuarteto de punta. Fue 112-103, con estos parciales: 34-30, 55-54, 66-79, 90-90 y 101-101. En el cierre, el local fue contundente y lo ganó 11-2.

Exequiel Sánchez alcanzó los 29 puntos y Alex Soria firmó un doble doble (24 más 19 rebotes) para ser los mejores de la cancha. También sobresalió Francisco González, con 16. En la visita no alcanzaron las tremendas producciones de Nataniel Rodríguez (29 y 10) y Marco Roumec (25). La diferencia más notable estuvo en los rebotes: 60-35 a favor del Decano.

La próxima (fecha 15)

Domingo 8 de noviembre

Club Plottier vs. Deportivo Roca, El Histórico, 20

Atlético Regina vs. Pérfora, La Calderita, 20:30

Centro Español vs. Pacífico, El Templo de Plottier, 21

Petrolero vs. Independiente, La Cueva de Plaza Huincul, 21