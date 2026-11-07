Mariana Nannis podría perder su departamento del Hotel Faena: la deuda millonaria que desató el remate

Mariana Nannis enfrenta un nuevo revés judicial. La Justicia ordenó avanzar con el remate de su departamento ubicado en el exclusivo complejo del Hotel Faena, en Puerto Madero, como consecuencia de una deuda acumulada por expensas. La resolución se conoció en medio de las tensiones familiares que mantiene con su exmarido, Claudio Paul Caniggia, y su hijo Alex.

Según informó Primicias Ya, a partir de un documento judicial difundido en el programa DDM (América TV), la medida tiene una particularidad: no se subastará la totalidad del inmueble, sino únicamente el 50% que corresponde a Nannis, ya que se trata de una propiedad adquirida durante su matrimonio con el exfutbolista.

Por qué la Justicia ordenó rematar el departamento de Mariana Nannis

La resolución judicial, fechada en octubre de 2026, establece que el inmueble forma parte de los bienes gananciales de la expareja.

Como la sociedad conyugal está disuelta y no consta un convenio de adjudicación de bienes inscripto, la ejecución alcanza solamente a la mitad correspondiente a Mariana Nannis.

El expediente también hace referencia a las deudas acumuladas y a la situación de rebeldía procesal de la mediática.

El conflicto por las expensas no es nuevo. En julio de 2025 ya había trascendido que la deuda superaba los 25 millones de pesos, sin contar intereses ni otros cargos. Esa cifra corresponde a lo informado entonces y no necesariamente al monto actualizado.

La nueva resolución representa un avance en el proceso judicial y vuelve a poner en discusión el futuro de una de las propiedades más conocidas de la familia.

Qué puede pasar con Claudio Paul Caniggia y el departamento del Faena

La decisión judicial abre distintos escenarios para Claudio Paul Caniggia, quien conserva el otro 50% de la propiedad.

Durante el programa DDM, el abogado César Carozza explicó que el exfutbolista podría intervenir en el expediente y evaluar la posibilidad de saldar la deuda para intentar detener la subasta.

Otra alternativa sería adquirir el porcentaje correspondiente a Nannis, ya sea por su cuenta o junto con su hijo Alex Caniggia.

Si finalmente un tercero comprara esa mitad, pasaría a convertirse en copropietario del inmueble junto al exjugador.

Esta particularidad podría complicar la venta, ya que el eventual comprador no obtendría la propiedad completa.

El departamento que también estuvo en el centro del conflicto con Alex Caniggia

La propiedad del Hotel Faena ya había protagonizado otras controversias familiares.

Allí vivieron durante un tiempo Alex Caniggia y Melody Luz, hasta que se produjo un fuerte enfrentamiento con Mariana Nannis cuando la bailarina estaba embarazada.

La pareja relató públicamente que debió abandonar el departamento, un episodio que profundizó el distanciamiento familiar.

Posteriormente también surgieron acusaciones cruzadas sobre el estado en el que había quedado la vivienda.

Ahora, el inmueble vuelve a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por una resolución judicial vinculada con sus deudas.

Un nuevo capítulo en la disputa patrimonial entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia

La relación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia continúa atravesada por conflictos familiares y patrimoniales después de su separación.

El departamento de Puerto Madero es uno de los bienes involucrados en esa disputa, pero la orden de remate no significa que la propiedad completa haya sido vendida ni que Nannis ya haya perdido su participación.

Por el momento, lo informado es que la Justicia autorizó avanzar con la subasta de su 50%.

La gran incógnita es si Claudio Paul Caniggia intervendrá para conservar el departamento o si finalmente un tercero terminará compartiendo la propiedad con él.