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Mejora el tiempo en Neuquén y Río Negro: menos viento, sol y temperaturas más cálidas este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para este sábado 7 de noviembre. Mirá qué condiciones se esperan en ciudades como Roca, Neuquén, Bariloche, Villa La Angostura, Viedma, San Antonio Oeste y Chos Malal.

Redacción

Por Redacción

Llega la primavera al Alto Valle.

Llega la primavera al Alto Valle.

Empezó el fin de semana extendido por el feriado del lunes con motivo de la llegada del papa León XIV a la Argentina, y el pronóstico adelantó una mejora general en el norte de la Patagonia.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este sábado se caracterizará por un cielo mayormente despejado y un progresivo ascenso de la temperatura. Asimismo, anticipó que las buenas condiciones meteorológicas continuarán durante los próximos días, prolongando el ambiente templado a lo largo de la semana.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

  • General Roca:
    • Día: Cielo despejado con una temperatura de 24°C, viento de 22 km/h con ráfagas de 28 km/h en dirección noroeste.
    • Noche: Cielo despejado con una temperatura de 6°C, viento de 24 km/h con ráfagas de 46 km/h en dirección noroeste.
  • Neuquén:
    • Día: Cielo despejado con una temperatura de 24°C, viento de 17 km/h con ráfagas de 23 km/h en dirección noroeste.
    • Noche: Cielo despejado con una temperatura de 6°C, viento de 13 km/h con ráfagas de 21 km/h en dirección noroeste.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

  • Villa La Angostura:
    • Día: Cielo despejado con una temperatura de 17°C, viento de cuatro kilómetros por hora con ráfagas de cuatro kilómetros por hora en dirección sudoeste.
    • Noche: Cielo despejado con una temperatura de 5°C, viento de tres kilómetros por hora con ráfagas de tres kilómetros por hora en dirección este.
  • San Carlos de Bariloche:
    • Día: Cielo despejado con una temperatura de 19°C, viento de diez kilómetros por hora con ráfagas de diez kilómetros por hora en dirección oeste.
    • Noche: Cielo despejado con una temperatura de 10°C, viento de nueve kilómetros por hora con ráfagas de nueve kilómetros por hora en dirección noroeste.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:

  • Viedma:
    • Día: Cielo despejado con una temperatura de 24°C, viento de quince kilómetros por hora con ráfagas de quince kilómetros por hora en dirección noroeste.
    • Noche: Cielo despejado con una temperatura de 6°C, viento de veintitrés kilómetros por hora con ráfagas de cuarenta y tres kilómetros por hora en dirección sur.
  • San Antonio Oeste:
    • Día: Cielo despejado con una temperatura de 24°C, viento de veintiséis kilómetros por hora con ráfagas de treinta y dos kilómetros por hora en dirección noroeste.
    • Noche: Cielo despejado con una temperatura de 10°C, viento de veintitrés kilómetros por hora con ráfagas de cincuenta y un kilómetros por hora en dirección oeste.

El pronóstico del tiempo para el norte neuquino

El pronóstico del tiempo para Chos Malal y sus alrededores:

  • Día: Cielo despejado con una temperatura de 18°C, viento de quince kilómetros por hora con ráfagas de quince kilómetros por hora en dirección sudeste.
  • Noche: Cielo despejado con una temperatura de 11°C, viento de trece kilómetros por hora con ráfagas de trece kilómetros por hora en dirección sudeste.


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