Mejora el tiempo en Neuquén y Río Negro: menos viento, sol y temperaturas más cálidas este sábado

Empezó el fin de semana extendido por el feriado del lunes con motivo de la llegada del papa León XIV a la Argentina, y el pronóstico adelantó una mejora general en el norte de la Patagonia.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este sábado se caracterizará por un cielo mayormente despejado y un progresivo ascenso de la temperatura. Asimismo, anticipó que las buenas condiciones meteorológicas continuarán durante los próximos días, prolongando el ambiente templado a lo largo de la semana.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Día: Cielo despejado con una temperatura de 24°C, viento de 22 km/h con ráfagas de 28 km/h en dirección noroeste. Noche: Cielo despejado con una temperatura de 6°C, viento de 24 km/h con ráfagas de 46 km/h en dirección noroeste.

Neuquén: Día: Cielo despejado con una temperatura de 24°C, viento de 17 km/h con ráfagas de 23 km/h en dirección noroeste. Noche: Cielo despejado con una temperatura de 6°C, viento de 13 km/h con ráfagas de 21 km/h en dirección noroeste.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Día: Cielo despejado con una temperatura de 17°C, viento de cuatro kilómetros por hora con ráfagas de cuatro kilómetros por hora en dirección sudoeste. Noche: Cielo despejado con una temperatura de 5°C, viento de tres kilómetros por hora con ráfagas de tres kilómetros por hora en dirección este.

San Carlos de Bariloche: Día: Cielo despejado con una temperatura de 19°C, viento de diez kilómetros por hora con ráfagas de diez kilómetros por hora en dirección oeste. Noche: Cielo despejado con una temperatura de 10°C, viento de nueve kilómetros por hora con ráfagas de nueve kilómetros por hora en dirección noroeste.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:

Viedma: Día: Cielo despejado con una temperatura de 24°C, viento de quince kilómetros por hora con ráfagas de quince kilómetros por hora en dirección noroeste. Noche: Cielo despejado con una temperatura de 6°C, viento de veintitrés kilómetros por hora con ráfagas de cuarenta y tres kilómetros por hora en dirección sur.

San Antonio Oeste: Día: Cielo despejado con una temperatura de 24°C, viento de veintiséis kilómetros por hora con ráfagas de treinta y dos kilómetros por hora en dirección noroeste. Noche: Cielo despejado con una temperatura de 10°C, viento de veintitrés kilómetros por hora con ráfagas de cincuenta y un kilómetros por hora en dirección oeste.



El pronóstico del tiempo para el norte neuquino

El pronóstico del tiempo para Chos Malal y sus alrededores: