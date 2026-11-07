Por qué recomiendan ventilar la habitación antes de hacer la cama: el hábito que puede mejorar el ambiente donde dormís

Hacer la cama apenas nos levantamos es una costumbre muy extendida, pero cada vez se habla más de los beneficios de esperar unos minutos antes de acomodar las sábanas y el acolchado. La razón tiene que ver con la humedad que se acumula durante la noche y la importancia de mantener una buena ventilación en el dormitorio.

Mientras dormimos, el cuerpo libera humedad a través de la respiración y la transpiración. Parte de esa humedad puede quedar retenida en las sábanas, las almohadas y el colchón.

Por eso, abrir las ventanas y dejar la cama descubierta durante un rato puede favorecer el secado de la ropa de cama y mejorar la renovación del aire interior.

Por qué es conveniente esperar antes de hacer la cama

Durante varias horas de descanso, el cuerpo permanece en contacto con las sábanas y el colchón, generando calor y humedad.

Cuando hacemos la cama inmediatamente y colocamos el acolchado encima, parte de esa humedad puede tardar más en evaporarse.

En cambio, dejar las sábanas extendidas o doblar el acolchado hacia los pies de la cama permite que la superficie se airee.

Este hábito puede resultar especialmente útil en habitaciones con poca ventilación o durante épocas de elevada humedad ambiental.

Los beneficios de ventilar la habitación todas las mañanas

La ventilación es una medida importante para mantener una buena calidad del aire dentro de casa.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Renovar el aire interior: ayuda a reducir la acumulación de dióxido de carbono y determinados contaminantes generados dentro del hogar.

ayuda a reducir la acumulación de dióxido de carbono y determinados contaminantes generados dentro del hogar. Controlar la humedad: cuando el aire exterior es más seco, ventilar puede contribuir a disminuir el exceso de humedad ambiental.

cuando el aire exterior es más seco, ventilar puede contribuir a disminuir el exceso de humedad ambiental. Reducir olores: permite eliminar parte de los olores acumulados durante la noche.

permite eliminar parte de los olores acumulados durante la noche. Favorecer el secado de la ropa de cama: ayuda a que se evapore la humedad retenida en las telas.

ayuda a que se evapore la humedad retenida en las telas. Mejorar el confort del dormitorio: una habitación bien ventilada puede resultar más agradable para descansar.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda controlar las fuentes de humedad y mejorar la ventilación como parte de las medidas para prevenir problemas de moho en interiores.

¿Es verdad que hacer la cama inmediatamente favorece los ácaros?

Una de las afirmaciones más difundidas sostiene que hacer la cama apenas nos levantamos favorece la proliferación de ácaros.

Estos pequeños organismos pueden encontrarse en colchones, almohadas y textiles, y se desarrollan mejor en ambientes húmedos.

Sin embargo, no existe evidencia suficiente para afirmar que esperar unos minutos antes de hacer la cama elimine los ácaros o reduzca significativamente su población.

La humedad ambiental es uno de los factores que influyen en su presencia, pero también intervienen la temperatura, las condiciones del dormitorio y la limpieza de los textiles.

Por eso, ventilar puede ser una medida complementaria, aunque no reemplaza otras recomendaciones de higiene.

Cuánto tiempo conviene ventilar la habitación antes de hacer la cama

No existe un tiempo exacto que resulte adecuado para todas las viviendas.

Como hábito práctico, se pueden abrir las ventanas durante 10 a 20 minutos, siempre que las condiciones exteriores sean favorables.

Durante ese período, conviene retirar o doblar el acolchado para permitir que las sábanas se aireen.

Después, se puede hacer la cama normalmente.

En días de mucho viento, humo, polvo o elevada contaminación exterior, es preferible adaptar la ventilación a las condiciones del momento.

Otros hábitos que ayudan a mantener la cama limpia y fresca

Además de ventilar, existen otras medidas sencillas para mejorar la higiene del dormitorio:

Lavar las sábanas regularmente , siguiendo las indicaciones de las telas.

, siguiendo las indicaciones de las telas. Mantener la humedad relativa del ambiente preferentemente entre el 30% y el 50% , cuando sea posible.

, cuando sea posible. Evitar que se acumule humedad en paredes y ventanas.

Limpiar periódicamente el colchón y las superficies del dormitorio.

Utilizar fundas protectoras para almohadas y colchones, especialmente en personas con alergia a los ácaros.

El pequeño cambio que podés incorporar a tu rutina de mañana

No es necesario dejar la cama deshecha durante horas para aprovechar los beneficios de la ventilación.

Una alternativa sencilla consiste en abrir la ventana al levantarse, doblar el acolchado y aprovechar ese momento para desayunar o realizar otras actividades.

Después de unos minutos, se puede acomodar la ropa de cama como de costumbre.

El verdadero beneficio no está en dejar de hacer la cama, sino en permitir que el dormitorio y los textiles se ventilen adecuadamente. Un gesto cotidiano que puede contribuir a mantener un ambiente más fresco, seco y confortable.