El susto de Martín Demichelis al ver un oso en el patio de su casa en México: «Se me salió el corazón»

Luego de finalizar la temporada en el torneo mexicano, el Rayados de Monterrey dirigido por Martín Demichelis ya planifica el 2025. Aunque antes de volver a incorporarse, el entrenador argentino vivió un susto inesperados en su domicilio a causa de la aparición de un oso en su patio.

El incidente fue compartido por Evangelina Anderson, actriz y esposa del ex DT de River. Mediante su cuenta de Instagram, publicó un video nocturno ante la presencia del animal.

En las imágenes se puede ver a Demichelis junto a una de sus hijas cuando se dieron cuenta de la presencia del oso en el jardín de su casa. El animal se movía rápidamente y se encontraba a varios metros de distancia de ellos.

🇦🇷😳 Apareció UN OSO en los alrededores de la casa de Martín Demichelis en México. Si, real. pic.twitter.com/XxmtOBXppG — JS (@juegosimple__) December 31, 2024

La preocupación de la familia Demichelis ante la presencia de un oso en su casa

En el video quedó registrado el susto que atravesó la familia, cuando Anderson se dirigió a su hija menor y le pidió que se mantenga alejada de la situación para evitar algún incidente mayor.

«No te acerques, ¿eh? Es que no hay luz. Emma (una de las hijas), vení, porque si viene corriendo para acá me da miedo. Se me salió el corazón, está allá atrás, igual es enorme«, comentó.

Por fortuna, ninguno de los miembros de la familia sufrió daños. En el video se puede observar cómo el animal termina alejándose del domicilio.

Según detallaron, la presencia de osos se volvió cada vez más frecuente en Monterrey. Este tipo de animales descienden desde el Cerro de Chipinque y se topan con las residencias de San Pedro Garza García, justamente donde se encuentra alojado el exentrenador del Millonario.