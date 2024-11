Martín Demichelis rompió el silencio sobre su salida de River: «No voy a ser hipócrita»

A tres meses de la salida de Martín Demichelis de River, el entrenador de Rayados de Monterrey reveló detalles sobre cómo fue su desvinculación con el Millonario. Además, dejó entrever que la decisión fue tomada por la dirigencia y confesó que tuvo llamados desde Alemania.

Tres días pasaron entre la derrota por 2-1 ante Godoy Cruz y la confirmación de que el domingo 28 de julio iba a dirigir su último encuentro como entrenador del Millonario, ante Sarmiento en el Monumental.

«No me imaginaba en México, no voy a ser hipócrita. Apenas me cesaron de River, me contactaron desde Alemania«, reveló Demichelis en una entrevista con TUDN, alejándose de las versiones que hablaban de común acuerdo. Aunque no aclaró los clubes que se interesaron en él.

El Micho estuvo al frente de River entre enero de 2023 y julio de 2024, dirigió en 87 encuentros y sumó 52 victorias, 16 empates y 19 derrotas. Además, ganó tres títulos: Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones del mismo año y la Supercopa Argentina de marzo.

Martín Demichelis y la sorpresa de su llegada a México

«Honestamente, pensé que Alemania iba a ser mi siguiente paso. Ahí viví ocho años de jugador y cuatro de entrenador. Pero estábamos a mitad de temporada y allá estaban todos los bancos ocupados. No me imaginé que iba a salir algo tan interesante y rápido como lo de Monterrey. Cuando decidieron que sea yo, no lo dudé», opinó sobre arribo a México semanas después de desvincularse en River.

Desde su llegada a Monterrey, el elenco mexicano disputó 12 partidos, en los que cosechó cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Además, se clasificó a los cuartos de final del campeonato en el que enfrentará a Pumas UNAM este martes.

«Cada vez me fui envolviendo más en Rayados. Es una liga súper interesante a la hora de competir y de jugar, con un plantel muy rico, una infraestructura muy apta y un estadio hermoso. Quiero ayudar a que el equipo siga creciendo«, concluyó.