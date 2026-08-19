El Turismo Carretera llega a Paraná y define a los integrantes de la Copa de Oro

El loberense Jonatan Castellano es el líder del campeonato a falta de una fecha para el cierre de la regular.

Uno de los momentos cumbres y más especiales del año vivirá el Turismo Carretera este fin de semana, con la disputa de la décima y última fecha del tramo regular en el Autódromo de Paraná.

Culminada la programación se conocerán los doce integrantes que darán vida a la Copa de Oro en busca del título de la categoría estelar del país, nómina que ya tiene a cinco pilotos con pasaje asegurado hacia dicha definición.

Hablamos del Jonatan Castellano (Challenger), puntero del certamen; Agustín Canapino (Camaro), Otto Fritzler (Mercedes Benz), el rionegrino José Manuel Urcera (Mercedes Benz) y Juan Pablo Giannini (Mustang), quien accedió como ganador del Torneo de Carreras Especiales.

Se viene el cierre de la etapa regular🙌



🔜🗓️ 22 y 23 de agosto

📍 Autódromo Ciudad de Paraná

🏆 Gran Premio @mercedesbenzcamionesybuses_arg

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Para los ocho lugares restantes, son 20 los protagonistas con posibilidades matemáticas de conseguir uno de ellos, aunque lo cierto es que, con 47 puntos en juego, no se esperan grandes variantes entre los que hoy ocupan del 5° al 12° lugar.

Marcos Landa, José Hernán Palazzo, Mariano Werner, José Ignacio Faín, Matías Rossi, Mauricio Lambiris, Christian Ledesma y Facundo Chapur completan, de momento, los doce mejores de la tabla regular.

Un total de 52 máquinas darán vida al décimo capítulo del campeonato 2026 de TC, destacándose la presencia del mencionado Urcera, en su tercera carrera como piloto Mercedes, y del viedmense Joaquín Ochoa en representación de la región.

Benja Antón, ganador este año en Termas, va por todo en su primer año dentro del TC Pista.

Para Joaco será su primera competencia dentro de la estructura Azar Motorsport, tras desvincularse del SAP Team, y su estreno sobre el flamante Toyota Camry que utilizará, en reemplazo del Dodge Challenger, hasta el final de temporada.

Su hermano Benjamín, con el Ford Mustang del Catalán Magni Sport, y el rionegrino, de Cinco Saltos, Benjamín Antón (Ford Mustang), dirán presentes en el TC Pista. Este último, ganador este año en Termas de Río Hondo, marcha 4° en el certamen y muy bien posicionado para dar pelea por la Copa de Plata.

La categoría telonera sumará pilotos y llegará a 20 autos en Paraná, algo beneficioso tras una temporada complicada en tal sentido, gracias a los estrenos de Alejandro Martínez (hermano del Dibu, arquero de la Selección), Nicolás Jaime y Santiago Arrigoni.