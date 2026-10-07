Servicio a la comunidad: CALF anunció cortes de luz para este miércoles 7 y jueves 8 de octubre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica para sectores de la capital provincial, estructurados en dos jornadas consecutivas: el primero será hoy miércoles 7 de octubre y el segundo el jueves 8.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado hoy, 7 de octubre
CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Ubicación
|Motivo del Trabajo
|07:30 a 11:30
|Área toma Ruca Antú
|Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 8 de octubre
CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Ubicación
|Motivo del Trabajo
|08:30 a 12:30
|Valentina Sur rural
|Adecuación de infraestructura de la red de distribución para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico
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