Servicio a la comunidad: CALF anunció cortes de luz para este miércoles 7 y jueves 8 de octubre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica para sectores de la capital provincial, estructurados en dos jornadas consecutivas: el primero será hoy miércoles 7 de octubre y el segundo el jueves 8.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado hoy, 7 de octubre

CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán de la siguiente forma:

Horario Zona / Ubicación Motivo del Trabajo 07:30 a 11:30 Área toma Ruca Antú Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 8 de octubre

CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma: