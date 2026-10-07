Mirtha Legrand dejó el Mater Dei tras 18 días: el detalle de su salida que llamó la atención

Mirtha Legrand se ausentó de las grabaciones de La Noche de Mirtha.-

Después de 18 días de internación y una recuperación que fue seguida de cerca, Mirtha Legrand pudo regresar a su casa. El Mater Dei reveló un detalle de su salida que llevó tranquilidad sobre el estado de la conductora.

La internación de Mirtha Legrand llegó finalmente a su fin. Después de permanecer 18 días en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio, la conductora de 99 años recibió el alta y volvió a su casa.

Pero en el último comunicado difundido por la institución apareció un dato particular sobre cómo fue su salida del sanatorio: Mirtha no necesitó un traslado sanitario y se retiró en un auto particular acompañada por su familia.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el Mater Dei confirmó oficialmente el alta y señaló que la histórica conductora dejó la institución junto a sus seres queridos.

El dato sobre la salida de Mirtha Legrand que llevó tranquilidad

La aclaración sobre la manera en que abandonó el sanatorio cobra especial relevancia después de una internación prolongada y de las distintas etapas que atravesó durante su recuperación.

En los últimos días, Mirtha ya había dejado atrás el tratamiento con antibióticos y se encontraba en una habitación común. Además, había avanzado con la rehabilitación kinesiológica, uno de los aspectos que los profesionales siguieron especialmente antes de autorizar su regreso a casa.

La conductora había ingresado nuevamente al Mater Dei el 18 de septiembre, pocos días después de haber recibido el alta de una internación anterior.

Desde entonces, los sucesivos partes médicos fueron mostrando una evolución favorable hasta que finalmente los profesionales consideraron que estaba en condiciones de continuar su recuperación fuera del sanatorio.

Qué pasará ahora con Mirtha Legrand

El alta no significa, sin embargo, un regreso inmediato a su exigente rutina televisiva. Mirtha continuará recuperándose en su domicilio y su vuelta a la pantalla dependerá de su evolución.

Durante su internación había dejado en claro sus ganas de volver al trabajo. Incluso siguió mirando La Noche de Mirtha desde el sanatorio y permaneció pendiente de lo que ocurría en el programa mientras Juana Viale ocupaba su lugar en la conducción.

Ahora comienza una nueva etapa: recuperar fuerzas en su casa y esperar la autorización para volver a sentarse frente a las cámaras.