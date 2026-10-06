La emoción de Lionel Messi en su despedida: «Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar»

Después del triunfo 3 a 0 de la Selección Argentina ante Benín en la despedida de Lionel Messi, lo más emocionante se vivió después del partido en el Monumental.

Luego que La Sole cante «Brindis», en otro emocionante momento, el «10» tomó la palabra y brindó un discurso inolvidable, a la altura de su brillante carrera con la Albiceleste.

«Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones, se me pasan muchas cosas. Lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta por más de 20 años, hasta en los peores momentos no dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre«, destacó.

🥹🇦🇷 "NO VENIR MÁS SERÁ UN DOLOR MUY GRANDE, LES JURO QUE ME GUSTARÍA VENIR TODA LA VIDA PORQUE JUGAR EN LA SELECCIÓN ARGENTINA ES LO MÁS LINDO QUE TE PUEDE PASAR" 🗣️ Las palabras de Leo en su despedida de la Albiceleste. https://t.co/AA33bebYS6 — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

«Les juró que me gustaría venir toda la vida, jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar«, continuó el capitán.

Messi también hizo referencia al subcampeonato en el Mundial 2026 y las razones de su adiós. «Siento que es el momento, el último Mundial ya fue demasiado, queríamos cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita. No paso nada raro como se dice, dimos todo, el partido con Inglaterra fue un partido muy grande. A nivel de piernas y emocional, llegamos con lo justo», expresó.

«Le agradezco a mis compañeros, me hicieron cumplir el sueño de chiquito, me hicieron salir campeón del mundo y de América. Fue un orgullo enorme compartir la cancha y fuera de la cancha con todos ellos, era salir a competirle a cualaquiera porque sabía que teneía guerreros que dejaban la vida», valoró.

🐐🗣️ "EN EL ÚLTIMO MUNDIAL ESTUVIMOS MUY CERQUITA. LO DIMOS TODO. EL PARTIDO CON INGLATERRA FUE UN PARTIDO MUY DESGASTANTE. LA PELEAMOS COMO LO HICIMOS SIEMPRE" Lionel Messi, sobre el último Mundial en Canadá, México y Estados Unidos. https://t.co/IyiUlSFPr0 — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

A su vez, tuvo cálidas palabras para el público argentino. «Voy a extrañar muchísimo jugar acá, me tocó jugar en todo el país y siempre recibí un cariño enorme de todos, soy un agradecido. A donde fuimos la cancha estuvo llena, donde sea, estuvieron en todos lados, haciendo un esfuerzo grande. Somos locales en todos lados, eso nosotros lo sentimos», elogió.

Messi recordó el partido post Mundial 2022 en el Monumental y lo señaló como «lo más lindo que me pasó» y «uno de los días más felices de mi carrera».

🗣️ "VAN A VENIR MOMENTOS DUROS, PORQUE NO ES NORMAL LO QUE SE HIZO TODO ESTE TIEMPO. EN ESOS MOMENTOS TENEMOS QUE ESTAR NOSOTROS, ACOMPAÑANDO MÁS QUE NUNCA. HAY QUE HACER GRUPOS FUERTES, PORQUE HAY GENTE QUE QUIERE VER MAL A LA SELECCIÓN Y NO HAY QUE DARLES EL GUSTO" https://t.co/IvHGgcTVZL October 7, 2026

«Hoy nuevamente me toca acá vivir el día más triste de mi carrera, pero ahora voy a estar con todos ustedes de ese lado, bancando a todos los que vengan. Quedó demostrado que cuando nos juntamos estamos unidos y superamos cualquier cosa. Van a venir momentos duros, no es normal lo que se hizo este tiempo, ahí tenemos que acompañar más que nucna. Para conseugir cosas grandes, hay que hacer grupos unidos, hay gente que quiere ver mal a la Selección, no hay que darles el gusto. Fuimos un grupo extraordinario por eso conseguimos todo lo que conseguimos», siguió el «10».

«Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir. Solo decirles que los quiero, estoy orgulloso de ser argentino y de cumplir el sueño con todos ustedes», concluyó.