El cielo llora la despedida de Messi: hasta cuándo sigue la alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras actualizar el pronóstico, reiteró otra alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro. Según el informe oficial, este miércoles se prevén precipitaciones intensas que tendrán impacto en el Alto Valle, la costa rionegrina e incluso en la Cordillera. A su vez, remarcó que el viento se mantendrá firme, con ráfagas superiores a los 50 km/h.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según el organismo, en el Alto Valle rige una alerta amarilla por lluvias y por este motivo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local.

En cuanto a la temperatura, la región tendrá una máxima de 11°C y una mínima de 8°C. Debido a la alerta, también se espera otra jornada de viento con velocidades promedio de 31 km/h y ráfagas intensas de hasta 59 km/h.

De acuerdo al informe, la alerta se mantendrá hasta este miércoles por la noche, las condiciones podrían mejorar el jueves.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 8 °C y máxima de 11 °C . Lluvias durante todo el día (70 – 100% prob. precipitación) . Viento constante del este a 23-31 km/h por la mañana y tarde, rotando al sudeste por la noche . Se prevén ráfagas de 42-50 km/h en la mañana y noche, y de 51-59 km/h por la tarde .

Mínima de 8 °C y máxima de 11 °C . Lluvias durante todo el día (70 – 100% prob. precipitación) . Viento constante del este a 23-31 km/h por la mañana y tarde, rotando al sudeste por la noche . Se prevén ráfagas de 42-50 km/h en la mañana y noche, y de 51-59 km/h por la tarde . General Roca: Mínima de 8 °C y máxima de 11 °C. Lluvias durante todo el día (70 – 100% prob. precipitación). Viento del este a 23-31 km/h por la mañana y tarde, cambiando al sudeste por la noche. Ráfagas de 42-50 km/h por la mañana y noche, alcanzando los 51-59 km/h durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

Para la cordillera aunque no está bajo alerta, también se pronostican lluvias continuas a lo largo del día, con una probabilidad de entre el 70% y el 100%, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura oscilará entre una mínima de 5 °C y una máxima de 10 °C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 5 °C y máxima de 10 °C. Lluvias y nevadas por la mañana (40 – 70% prob. precipitación), lluvias aisladas por la tarde (70 – 100% prob. precipitación), y lluvias y nevadas nuevamente por la noche (70 – 100% prob. precipitación). Viento del oeste a 13-22 km/h por la mañana, del sudoeste a 13-22 km/h por la tarde con ráfagas de 42-50 km/h, y del este a 7-12 km/h por la noche.

Bariloche: Mínima de 5 °C y máxima de 10 °C. Lluvias y nevadas por la mañana (40 – 70% prob. precipitación), seguidas de lluvias aisladas por la tarde (70 – 100% prob. precipitación) y la noche (40 – 70% prob. precipitación). Viento del oeste a 13-22 km/h por la mañana, del sudoeste a 13-22 km/h con ráfagas de 42-50 km/h por la tarde, y del sudoeste a 7-12 km/h por la noche (sin ráfagas).

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es la zona más complicada por el temporal este miércoles ya que está bajo alerta de nivel naranja. La región experimentará vientos y precipitaciones intensas durante todo el día, con una temperatura máxima estimada en 11°C y ráfagas que llegarán a los 59 km/h en la tarde-noche.

Las condiciones podrían mejorar recién el jueves por la mañana.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: