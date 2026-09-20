El Vasco Arruabarrena, confiado con el presente de Boca: «El hincha se puede ilusionar»

Dominó en el juego, aunque sin tanta holgura en el marcador. Desde el vamos, y ni que hablar cuando el rival se quedó con uno menos, Boca Juniors fue superior a San Lorenzo esta tarde en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura.

Hilando fino, la deuda del Xeneize fue la falta de eficacia. Aunque, según la lectura del propio entrenador Rodolfo Arruabarrena, el equipo fue lo suficientemente paciente para destrabar el partido y finalmente ganarlo por 2 a 0. Cosa juzgada, dado el contexto y las complicaciones del Ciclón.

«Tuvimos la paciencia necesaria, sabíamos que tendríamos oportunidades. Fuimos justos ganadores. Es una buena victoria ante un rival difícil en su campo, son tres puntos importantes«, comentó el DT en conferencia de prensa, tras estirar a 14 partidos el invicto sin derrotas.

LA TRIPLE BARRIDA BAJO LA LLUVIA



Dos jugadores de San Lorenzo y uno de Boca fueron a trabar al mismo tiempo, con la lluvia de protagonista.



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Y recalcó: «Ante un rival difícil, empezamos a tener protagonismo nosotros. La expulsión nos ayudó a tener más el control, teníamos que estar atentos«.

El triunfo ante San Lorenzo le permitió a Boca Juniors sumar confianza en un momento en el que mantiene objetivos claros en tres competencias. En ese sentido, Arruabarrena, aunque pidió mantener la calma y evitar adelantarse a lo que pueda suceder, sabe para lo que está el plantel.

“Hay que ir con paciencia y estar tranquilos. Sabemos que el hincha se puede ilusionar”, sostuvo el Vasco al ser consultado por las posibilidades de Boca en el Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

De cara a lo que viene, Boca no tendrá descanso durante la fecha FIFA y afrontará los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing el próximo domingo en el Gigante de Arroyito desde las 19:00. San Lorenzo, por su parte, visitará a Defensa y Justicia el sábado 3 de octubre a partir de las 14:45.