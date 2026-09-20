Intensa búsqueda de un joven de 20 años en Cipolletti: encontraron su auto abandonado en la Isla Jordán

Un amplio operativo de búsqueda se activó en Cipolletti este domingo 20 de septiembre. El auto de un joven desaparecido fue hallado en la Isla Jordán y las autoridades rastrillan la zona del río para dar con su paradero.

El joven fue identificado a través de las redes sociales como Rodrigo, de 20 años. La investigación está a cargo del fiscal Martín Pezzetta, que dispuso la intervención de Gabinete y la brigada de canes para buscar al joven por los márgenes del río Negro.

Qué se sabe del operativo de búsqueda en la Isla Jordán

Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron a Diario RÍO NEGRO que la principal hipótesis del caso es que el joven se dirigió hacia ese sector luego de haber sido denunciado por presuntas agresiones por parte de su pareja.

El vehículo del joven desaparecido fue localizado en inmediaciones de la Cueva del León, y el mismo fue requisado por la Policía y quedó bajo resguardo para preservar el lugar.