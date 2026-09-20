Ranking del desempleo: las 13 ciudades con las tasas más críticas y por qué el cuentapropismo gana terreno

El mercado laboral argentino experimentó un deterioro entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la tasa de desocupación a nivel nacional pasó de 7,6% a 7,9% en la medición interanual. A la par de este fenómeno, la precarización ganó terreno: la informalidad escaló del 43,2 al 45% de los ocupados, por lo que se calcula que casi la mitad de los trabajadores en los principales aglomerados urbanos no cuenta con aportes jubilatorios.

La región patagónica no fue ajena a este ciclo recesivo y protagonizó uno de los saltos más notorios a nivel federal. La tasa de desocupación en el sur del país creció del 4,7 por ciento al 6,3% en este período. Esta suba estuvo fuertemente impulsada por el colapso laboral en el polo petrolero e industrial de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (Chubut), que pasó de tener un escenario de casi pleno empleo, con un 2%, a registrar un 9,2% de desempleo. Este impacto arrastró el promedio regional hacia arriba, opacando la resistencia que mostraron otras zonas como Neuquén y Plottier, que logró mantener sus indicadores estables con una leve baja del 3,8% al 3,2%, y Viedma y Carmen de Patagones (Río Negro), que reportó un descenso marginal pasando del 0,9 al 0,7 por ciento en la última medición.

Detrás de los grandes promedios, el último informe mostró un panorama marcadamente desigual que impacta de lleno a las nuevas generaciones y modifica la estructura misma del empleo. Mientras baja el trabajo asalariado, cuya participación cayó del 72,3 por ciento al 70,5%, crece el cuentapropismo como estrategia de supervivencia, alcanzando al 25,5% de los ocupados. Al mismo tiempo, los jóvenes representan un segmento permanentemente afectado: la desocupación en mujeres menores de 30 años se ubicó en 17,1%, mostrando una leve suba interanual y manteniéndose como uno de los grupos sociodemográficos más vulnerables del esquema laboral.

A continuación, el análisis detallado a través de los cuadros comparativos que trazan el nuevo mapa sociolaboral de la Argentina.

Evolución general del mercado de trabajo

En términos macro, la economía muestra menos peso del empleo asalariado, más desocupados y una mayor porción de la población bajo esquemas informales o trabajando por cuenta propia. La presión global (la suma de quienes no tienen empleo, los que trabajan pocas horas y quienes buscan otro trabajo) trepó por encima del 30 por ciento.

Indicador del Mercado de Trabajo 2.º Trimestre 2025 2.º Trimestre 2026 Variación (p.p.) Tasa de Actividad 48,1% 48,9% +0,8 p.p. Tasa de Empleo 44,5% 45,0% +0,5 p.p. Tasa de Desocupación 7,6% 7,9% +0,3 p.p. Tasa de Informalidad 43,2% 45,0% +1,8 p.p. Asalariados Totales 72,3% 70,5% -1,8 p.p. Cuentapropismo 23,7% 25,5% +1,8 p.p. Tasa de Subocupación 11,6% 11,5% -0,1 p.p. — Subocupación demandante 7,9% 8,0% +0,1 p.p. — Subocupación no demandante 3,7% 3,4% -0,3 p.p. Ocupados Demandantes de Empleo (% de la PEA) 17,1% 16,9% -0,2 p.p. Presión sobre el mercado de trabajo (% de la PEA) 30,5% 30,8% +0,3 p.p. Sobreocupación (>45 hs semanales, % de ocupados) 27,2% 27,6% +0,4 p.p.

El impacto desigual por sexo y edad

El mercado laboral expone un comportamiento divergente según el género. Mientras las mujeres experimentaron una leve reducción en su tasa de desempleo general impulsada por una mayor inserción laboral, los varones sufrieron un retroceso en sus niveles de empleo y un incremento en la desocupación.

Grupo social 2.er Trimestre 2025 2.º Trimestre 2026 Variación (p.p.) Mujeres Tasa de Actividad 52,1% 52,6% +0,5 p.p. Tasa de Empleo 47,6% 48,7% +1,1 p.p. Tasa de Desocupación 8,5% 8,3% -0,2 p.p. — Mujeres jóvenes (14 a 29 años) 16,9% 17,1% +0,2 p.p. — Mujeres adultas (30 a 64 años) 6,1% 6,2% +0,1 p.p. Varones Tasa de Actividad 69,6% 69,6% 0,0 p.p. Tasa de Empleo 64,9% 64,5% -0,4 p.p. Tasa de Desocupación 6,8% 7,5% +0,7 p.p.

Tasa de desocupación por regiones geográficas

El aumento del desempleo fue liderado en términos absolutos por la región Pampeana, seguida por el marcado deterioro en la Patagonia y Cuyo. En contraste, el Gran Buenos Aires y el Noroeste argentino lograron exhibir una reducción en sus tasas generales de personas sin trabajo.

Región estadística 2° Trimestre 2025 2.º Trimestre 2026 Variación (p.p.) Pampeana 7,4% 9,7% +2,3 p.p. Gran Buenos Aires 8,7% 8,2% -0,5 p.pp.p. Patagonia 4,7% 6,3% +1,6 p.p. Cuyo 5,2% 5,9% +0,7 p.p. Noreste (NEA) 6,7% 7,0% +0,3 p.p. Noroeste (NOA) 4,7% 4,3% -0,4 p.p.

El escenario en la Patagonia

La situación austral muestra contrastes extremos según el perfil de cada aglomerado. Mientras la cuenca petrolera chubutense cuadruplicó su nivel de desempleo en un año, Neuquén capital ratificó su estabilidad productiva, e incluso Viedma reafirmó su escenario de pleno empleo al sostenerse por debajo de un punto porcentual.

Aglomerado urbano (Provincia) 2.º Trimestre 2025 2.º Trimestre 2026 Variación (p.p.) Comodoro Rivadavia – Rada Tilly (Chubut) 2,0% 9,2% +7,2 p.p. Río Gallegos (Santa Cruz) 6,2% 8,8% +2,6 p.p. Ushuaia – Río Grande (Tierra del Fuego) 8,3% 8,1% -0,2 p.p. Rawson – Trelew (Chubut) 6,3% 7,7% +1,4 p.p. Neuquén – Plottier (Neuquén) 3,8% 3,2% -0,6 p.p. Viedma – Carmen de Patagones (Río Negro) 0,9% 0,7% -0,2 p.p.

Las ciudades con mayor incremento de la desocupación

Al trazar la comparativa interanual, Comodoro Rivadavia lidera cómodamente el salto negativo a nivel nacional. El resto del listado está compuesto en gran medida por fuertes centros industriales y portuarios de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Santa Cruz, que sintieron el freno de la actividad.

Posición Aglomerado urbano Desocupación 2.º Trim. 2026 Aumento (p.p.) vs 2.º Trim. 2025 1. Comodoro Rivadavia – Rada Tilly 9,2% +7,2 p.p. 2. Gran Rosario 11,5% +3,8 p.p. 3. Mar del Plata 9,9% +3,6 p.p. 4. Gran Santa Fe 8,6% +3,1 p.p. 5. Río Gallegos 8,8% +2,6 p.p.

Ranking: las urbes con mayor cantidad de personas sin empleo

Medido en valores absolutos nominales, el conurbano bonaerense concentra el mayor volumen del país, aunque logró reducir su cifra interanual. En contraposición, polos como Gran Rosario, CABA y Córdoba sumaron a decenas de miles de personas a las filas de la búsqueda laboral activa.

Posición Aglomerado Urbano Total de Desocupados (2.º Trim. 2026) Flujo de personas (vs. 2.º Trim. 2025) 1 Partidos del Gran Buenos Aires 561.000 -52.000 personas (Salieron) 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 95.000 +25.000 personas (Entraron) 3 Gran Córdoba 87.000 +14.000 personas (Entraron) 4 Gran Rosario 83.000 +28.000 personas (Entraron) 5 Gran Mendoza 44.000 +9.000 personas (Entraron)

Los aglomerados con las tasas más críticas

Analizando la incidencia porcentual estricta sobre la población económicamente activa local, Gran Rosario y Gran Córdoba perforaron dramáticamente la barrera de los dos dígitos. Se destaca también la inclusión de aglomerados patagónicos en la cima de este ranking nacional.

Posición Aglomerado Urbano Tasa de Desocupación 2.º Trim. 2025 Tasa de Desocupación 2.º Trim. 2026 Variación (p.p.) 1 Gran Rosario 7,7% 11,5% +3,8 p.p. 2 Gran Córdoba 8,9% 10,5% +1,6 p.p. 3 Mar del Plata 6,3% 9,9% +3,6 p.p. 4 Bahía Blanca – Cerri 7,5% 9,7% +2,2 p.p. 5 Comodoro Rivadavia – Rada Tilly 2,0% 9,2% +7,2 p.p. 6 Corrientes 6,7% 9,1% +2,4 p.p. 7 Partidos del Gran Buenos Aires 9,8% 8,8% -1,0 p.p. 8 Río Gallegos 6,2% 8,8% +2,6 p.p. 9 Gran La Plata 6,9% 8,7% +1,8 p.p. 10 Gran Santa Fe 5,5% 8,6% +3,1 p.p. 11 San Nicolás – Villa Constitución 9,3% 8,4% -0,9 p.p. 12 Gran Mendoza 6,4% 8,1% +1,7 p.p. 13 Ushuaia – Río Grande 8,3% 8,1% -0,2 p.p.

El cuentapropismo informal como salvavidas ante la caída del empleo registrado

Para comprender la dinámica profunda detrás de los números oficiales, un reciente análisis publicado por la consultora Equilibra arrojó luz sobre cómo se está reconfigurando el mapa laboral argentino. Según su análisis, los datos del segundo trimestre de 2026 muestran que, si bien la cantidad de ocupados creció un 2% interanual en sintonía con la expansión del Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo subió debido a que la población económicamente activa se expandió a un ritmo todavía mayor, alcanzando el 2,3%.

El fenómeno más preocupante de este período es que la proliferación del cuentapropismo informal, que creció un 15,6% interanual, fue lo que compensó y reemplazó la sostenida destrucción de empleos asalariados formales. La consultora advierte que esta brecha estructural se amplía drásticamente si se la compara con el segundo trimestre de 2024. En ese lapso de dos años, los trabajadores independientes en la informalidad aumentaron casi un 26%, mientras que los asalariados registrados retrocedieron cerca de un 5%, empujando la tasa de informalidad global al 45% de los ocupados.

A partir de esta radiografía, los analistas de Equilibra extrajeron tres conclusiones centrales sobre el escenario actual. En primer lugar, sostienen que la pérdida incesante de empleo asalariado formal se explica de forma directa por el estancamiento de la actividad no primaria y una caída del 11% interanual en la inversión.

En segundo término, indican que el cuentapropismo informal logró suplantar esa pérdida laboral impulsado por el denominado «efecto trabajador adicional», lo que se traduce en la imperiosa necesidad de las familias de salir a la calle a buscar nuevos ingresos para llegar a fin de mes. Por último, el informe resalta que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se afianza como una tendencia ineludible para sostener los hogares: el 75% del incremento neto de personas ocupadas registrado en el último año correspondió exclusivamente al segmento femenino.