Empezó la primera etapa de la Vuelta al Valle en Allen: arranque accidentado y mucho viento

La 82° edición de la Vuelta al Valle comenzó con su primera etapa entre Allen y Guerrico. La largada, frente a la Munipalidad, fue a las 14:30 y tuvo algunas complicaciones.

En el paso por Avenida Roca para salir por el Acceso Biló y tomar la Ruta 65, un vehículo entorpeció el tránsito y generó la caída de algunos ciclistas. Los más afectados fueron integrantes del equipo Aldo Opazo Competición.

Ese retraso cortó con la salida en tren controlado y demoró el arranque de la competencia. Hasta que todos los ciclistas no entran en ritmo, el reloj no empieza a correr.

Una vez superado ese incidente, unos 15 minutos más tarde, la carrera pudo iniciar. Tras la lluvia del lunes, que forzó a suspender el prólogo, el viento fue el protagonista de esta etapa y fue la principal dificultad para los competidores.

La 82° edición de la Vuelta al Valle comenzó en Allen. (Foto: Andrés Maripe)

Durante la primera vuelta, se formó un pelotón grande y con ritmo sostenido a unos 40 kilómetros por hora de velocidad. El trayecto total es de 130 kilómetros en 5 vueltas y va hasta Guerrico para finalizar en Allen, donde empezó.

En la segunda vuelta, el pelotón se dividió en dos grupos todavía numerosos. Varios quedaron rezagados y algunos sufrieron pinchaduras. El promedio de tiempo por vuelta es de poco más de media hora, lo que llevaría a un total de, por lo menos, 2 horas y media de carrera.

Después de algunos intentos neutralizados, siete ciclistas pudieron concretar una fuga durante la tercera vuelta que sacó más de 45 segundos de diferencia con el pelotón.

Se trata de: Leandro Velardez (JC Competición), Gerardo Tivani (JC Competición), Anderson Maldonado (Boca de Cufré), Pablo Bonilla (Boca de Cufré), Pablo Reyes (Allen Pro), Agustín Videla (SEP San Juan) y André González Zenteno (SEP San Juan).