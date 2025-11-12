Se corre la segunda etapa de la Vuelta al Valle entre Fernández Oro y Allen: así está la general

La segunda etapa de la Vuelta al Valle empieza y termina en Fernández Oro. (Foto: Andrés Maripe)

La segunda etapa de la 82° edición de la Vuelta al Valle larga desde las 14:30 en Fernández Oro, irá hasta Allen y volverá al punto de partida.

Ayer fue la primera etapa que conectó Allen con Guerrico con triunfo para Gerardo Tivani del equipo JC Competición. El sanjuanino superó en el sprint final al uruguayo Anderson Maldonao de Club Naútico Boca de Cufré.

Leandro Velardez, también de JC Competición, completó el podio y el allense Pablo Reyes (Allen Pro) se destacó ante su gente con un cuarto lugar. Junto a él llegó el quinto, que fue Pablo Bonilla (Club Naútico Boca de Cufré).

Del 6° al 15° cruzaron la meta a 29 segundos del ganador. El segundo pelotón lo hizo a 1:37. Entre ellos quedó Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan), campeón defensor, que sufrió una pinchadura que lo hizo perder tiempo.

La etapa de hoy volverá a tener cinco vueltas en un recorrido total de 117 kilómetros. Se estima que la llegada sea pasadas las 17 horas.