En el último día del mercado de pases, Boca le rescindió el contrato a una figura muy cuestionada

Se terminó el mercado de pases en el fútbol argentino y hubo varios bombazos de último momento. Uno de ellos lo dio Boca, con una decisión inesperada: le rescindió el contrato a Jan Hurtado. Esto le permite al Xeneize liberar un cupo de extranjero a futuro y tiene un lugar más para dar préstamos al exterior.

El delantero venezolano llegó como una gran apuesta bajo la gestión de Daniel Angelici y el club de la Ribera desembolsó siete millones de dólares a mediados del 2019, pero más allá de algunos momentos puntuales, nunca rindió. Un año más tarde, con la llegada de Miguel Ángel Russo dejó de ser tenido en cuenta y pasó de préstamo en préstamo.

El club rescindió su vínculo para que no ocupe cupo de extranjero cuando regrese de su préstamo. pic.twitter.com/u0lGlrCwRz — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) February 1, 2025

En junio del 2020, Hurtado fue cedido al Bragantino de Brasil donde permaneció por tres años con varias renovaciones del préstamo. El equipo brasileño nunca hizo uso de las opciones de compra y fue cedido a Liga de Quito. Tras una temporada, este año llegó al Atlético Goianiense.

En medio de otras negociaciones, en Boca decidieron dejarlo libre a coste cero con el objetivo de tener un cupo más para los préstamos al exterior: son seis. Esto está ligado a las salidas de Mauricio Benítez al Royal Antwerp de Bélgica y de Esteban Rolón al Sport Recife de Brasil.

Finalmente, Jan Hurtado terminó su ciclo en Boca con dos goles (ante River y San Lorenzo) en 18 partidos y representó una muy mala inversión para el club. El delantero venezolano llegó al Xeneize en el 2019 a cambio de siete millones de dólares y se convirtió en una de las compras más caras de la historia.

Leandro Paredes no volverá a Boca en este mercado de pases

A pesar de la ilusión de los hinchas, Leandro Paredes no volverá a Boca en este mercado de pases.“Se queda en la Roma. Hay una cuestión puntual, pero antes de que él la haga pública, se toman las reservas del caso”, puntualizó el periodista de TN, Juan Butvilofsky, con fuentes cercanas a la negociación

Y agregó: “No está caída la chance de que se sume en junio. Me dicen que ‘es día a día’. Está claro que no será en este mercado, que era la gran ilusión de Juan Román Riquelme, el Consejo de Fútbol y los hinchas”, aseguró.