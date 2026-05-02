Explota de gente este sábado la Fiesta del Chef Patagónico, en Pehuenia Moquehue

Registro de la terraza de la fiesta, a las 17:30 de hoy.

Explotado de gente.

Así se vive esta segunda jornada de la Fiesta del Chef Patagónico, acá en villa Pehuenia Moquehue, que mañana tendrá su cierre.

Pasado este mediodía, más de 6.000 personas disfrutan y transitan el predio de este megaevento de la cocina del sur argentino. Se espera que a medida que avance la tarde esa cifra aumente.

La capacidad de alojamiento de la villa, colmada. No hay lugar para un alfiler más.

«Relevamos ocupación y estamos felices de poder decir que estamos con ocupación plena hoy sábado», comentó Eugenia Napolitano, secretaria de Turismo de la municipalidad local, a «Río Negro«.

Ayer, en el primer día de la fiesta, 5.000 personas anduvieron por acá provenientes en su gran mayoría del Alto Valle, Cutral Co, Zapala, San Martín de los Andes y Chile.

El día radiante, con un sol que no ahorró abrigo y nada de nada de viento, invitó desde temprano a visitar el lugar.

Un espíritu de celebración se comparte.

Al mediodía empezó la diversión

Los cocineros posaron al terminar el «Desafío de los sabores. Especial Quesos». Un minishow dentro del gran show que la gastronomía siempre ofrece.

Casi siempre, los cocineros y cocineras despliegan sus saberes con planificación y precisión. El diseño de sus platos así lo exigen. Pero esta vez, a las 12, en el auditorio de clases magistrales repleto de gente, hubo una propuesta divertida y lúdica que dio lugar a la improvisación. Y estuvo buenísimo. La batuta la tuvo Mauricio Couly, maestro quesero regional. ¿Cuál era el plan? “Sabores en desafío” planteaba que 20 quesos distintos fuesen utilizados por 20 cocineros en un plato, en 8 minutos. Estaban las 20 cajas cerradas, cada una con un queso distinto. Y se invitaba a duplas de chefs a cocinar eligiendo una caja y de ahí en más, a crear un plato. Participaron todos los cocineros. Y el público, enfrente de ellos, atentos a ver cómo cada uno creaba un plato de la nada.

Este botón va de muestra el espíritu renovado de esta edición 20 de la fiesta.

En el centro, Lucas González, el chef de Córdoba ganador del «Desafío de Sabores».

Increíble lo que se han divertido los cocineros compitiendo por cocinar en 8 minutos un plato desde la improvisación, con los quesos más variados. El público, agradecido.

“Me interesaba mucho que se diera este cruce: estar con una tabla de degustación mostrando quesos argentinos, pero también meterme en la cocina con colegas, ver qué pasa cuando el producto cambia de manos y se transforma. Ahí es donde realmente se entiende todo. La propuesta que trajimos junto a la Asociación Latinoamericana de Queseros Artesanos es simple pero potente: 20 quesos argentinos para 20 cocineros. Cada uno con su historia, su leche, su territorio. Hay quesos de oveja, cabra y vaca, de distintas regiones del país, algunos más clásicos y otros bien de autor. La idea fue mostrarle a la gente que detrás de cada queso hay decisiones concretas: cómo se alimenta el animal, qué fermentos usamos, cómo afinamos, qué perfil sensorial buscamos. Eso después en la cocina se traduce. Cuando un cocinero entiende ese recorrido y trabaja el queso desde ahí, se genera un diálogo muy interesante. El producto deja de ser algo genérico y pasa a tener nombre, historia y personalidad”.

Mauricio Couly presidió el jurado para elegir el mejor plato del «Desafío de los Sabores».

Entre el público estaba el gobernador de la provincia del Neuquén, quien siguió este show con atención. El ganador fue Lucas González, el chef de Mendoza.

La madrina Dolli Irigoyen, la madrina de la fiesta, tiene programada su clase hoy a las 19 y Pablo Buzzo, por su parte, cerrará la jornada de masterclass pasada las 20.

Mañana domingo, la constelación de chefs convocados participarán del curanto y a las 15 será el sorteo del auto Toyota Yaris 0km, de Nippon Car. Hasta las 13 de mañana habrá tiempo para comprar un número.

Fotos: Alejandro Carnevale

Redes: Juan Moro