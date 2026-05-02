Juicio por la explosión en la destilería de Plaza Huincul: llegó el turno de los alegatos

El lunes se escucharán los alegatos en el juicio por la explosión de la destilería en Plaza Huincul. (Foto: Archivo Andrea Vazquez)

El juicio por la explosión e incendio de una destilería en Plaza Huincul llega a su etapa final. El próximo lunes 4 de mayo comenzarán los alegatos de clausura. El tribunal propuso dos horas como máximo para los acusadores -fiscalía y querellas- y las defensas. Fueron agendadas dos jornadas por lo que continuarán el martes 5 de mayo.

Los cinco imputados no hablaron hasta el momento, pero tienen la chance de hacerlo antes que el tribunal pase a deliberar y dicte un veredicto. En total se desarrollaron 11 jornadas de audiencia y se escucharon 44 testimonios.

El juicio intenta determinar quienes fueron responsables de la explosión e incendio de la destilería New American Oil, NAO, situada en el parque petroquímico de Plaza Huincul. En este hecho murieron los operarios Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina, la madrugada del 22 de septiembre de 2022.

El tribunal está integrado por Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font.

Los imputados son Guido Torti, jefe de planta; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento; Gimena Brillo, licenciada en Seguridad e Higiene; Natalia González, técnica en Seguridad e Higiene y Alfredo Novaro auditor externo de la empresa. Llegaron acusados por el delito de estrago doloso agravado por el resultado muerte.

El sexto imputado fue el gerente general Rodrigo Arias, quien fue el único acusado del delito de estrago culposo agravado por el resultado muerte, y accedió a la probation (suspensión de juicio a prueba) por el plazo de un año y seis meses. Entre las pautas que aceptó realizar estuvieron una donación de 4 millones de pesos a los cuarteles de bomberos voluntarios de Plaza Huincul, Cutral Co, Neuquén, Centenario y Plottier.

Arias también debe realizar 144 horas de tareas comunitarias en un comedor de la provincia de Buenos Aires. El séptimo imputado no llegó a juicio porque fue sobreseído antes. Se trata de Ángel Obreque, quien sigue trabajando en la destilería y declaró en los primeros tramos de las audiencias.

A lo largo de las once jornadas (empezó el 14 de abril) se escucharon 44 testimonios presenciales y vía Zoom. Se reprodujeron audios, mensajería, fotografías y videos. Ante el tribunal pasaron peritos -algunos demandaron dos días de declaración-; extrabajadores y actuales operarios; autoridades de la empresa; y los responsables de las empresas terciarizadas.

Aunque también se escuchó el testimonio del vigilador Juan Pablo Narambuena, quien logró escapar de la casilla donde cumplía sus tareas y terminó con algunas heridas. Es un empleado de una empresa terciarizada que ofrecía el servicio de vigilancia.

La voz de las familias de las víctimas, (Jara y Herrera) también se conoció y fueron los encargados de manifestar el doloroso trance que debieron atravesar cuando supieron lo ocurrido y lo que relataban los operarios fallecidos mientras trabajaban en la destilería.

Las partes desestimaron a varios testimonios por lo que disminuyó la nómina de personas que acudieron a la oficina judicial de Cutral Co, donde se lleva adelante el juicio. El jueves pasado también se acordaron 36 convenciones probatorias que fueron aceptadas por el tribunal.

Antes de cerrar el momento de la presentación de las pruebas, el juez Sommer preguntó a los cinco imputados si querían hablar, pero optaron por no hacerlo. Es un derecho que les asiste en cualquier momento del juicio.

El lunes abrirá la jornada el fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal del caso, Ana Mathieu. Fundamentarán el pedido de condena de los cinco acusados. Lo propio harán los abogados de las querellas, Gabriel Contrera, Laila Salazar y Joaquín Imaz por la familia Herrera; y Lucas Dumigual en representación de Jara.

Los defensores son Diego Simonelli y Mariángeles Ocejo (público)s y Juan Coto (particular).

Familiares de las víctimas aguardan afuera del edificio judicial. (Foto: Cecilia Maletti)

La explosión e incendio

A lo largo de las jornadas se escuchó como ocurrió el siniestro que fue fatal para los tres operarios de NAO. El 22 de septiembre de 2022 a las 4:10 de la madrugada la emisión de los vapores inflamables que salieron del tanque 205 provocaron su llegada hasta una de las cajas y provocó la explosión a la que le siguió el incendio.

Los trabajadores Herrera, Molina y Jara se vieron envueltos en la inmensa llamarada cuando iban camino a la sala de bombas. A partir de ese incendio, el vigilador que estaba en la casilla un poco más retirado, intentó escapar rompiendo un vidrio de la ventana y se lastimó la mano.

Cuando se dio cuenta que era imposible atravesarla por lo pequeña, tomó su campera y las llaves y se abrió paso por la puerta. Llegó al portón que estaba cerrado con candado, logró abrirlo a pesar de la temperatura que ya había tomado por las llamas hasta llegar a la calle. El vigilador miró hacia atrás y se dio cuenta de la magnitud del incendio.

Los camiones que esperaban en las inmediaciones también fueron alcanzados por las llamas. Así lo relató ante el tribunal y las partes, este sobreviviente del siniestro.

Durante todos estos días, hay un grupo de familiares de las víctimas que acompaña afuera del edificio judicial con una pancarta donde se lee la palabra justicia y fotografías de las tres víctimas.