Luis Caputo elogió a Rapanui por el boom del Franuí: se venden 100 millones de potes en el mundo

La firma patagónica Rapanui alcanzó la venta de 100 millones de potes de Franuí durante el último año y recibió el reconocimiento público del ministro de Economía, Luis Caputo, por su expansión en el mercado.

La empresa cuadruplicó su volumen de negocios respecto de 2024, según publicó el sitio Marcas Argentinas. El funcionario nacional reaccionó en X: “Felicitaciones Diego Fenoglio. Otro empresario que aprovecha la estabilidad económica para mejorar su empresa y ganar mercados”.

Rapanui crece en el mercado global: Franuí ya se vende en 57 países

El crecimiento de Franuí se apoya en una estrategia de “plantas espejo” entre Argentina y España. Desde la planta ubicada en Pilar se abastecen mercados de América, mientras que el centro industrial de Alcàsser, en Valencia, distribuye productos hacia Europa, Asia, África y Oceanía.

La CEO de la compañía, Leticia Fenoglio, anunció además la compra de un terreno lindante a la planta española. La inversión será de un millón de euros y apunta a ampliar la infraestructura logística para agilizar envíos a más de 40 destinos internacionales.

Caputo elogió a Rapanui por su producción en el último año.

Rapanui emplea actualmente a más de 1.500 personas y opera en 57 países. Entre los mercados donde se comercializa Franuí aparecen Francia, Italia, Estados Unidos, Emiratos Árabes, China y Australia. La compañía informó además que en el mundo se consumen unas 39 toneladas diarias del producto.

La historia de la empresa comenzó tras la llegada de Aldo Fenoglio a la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 fundó Tronador, la primera chocolatería y heladería artesanal de Bariloche, que luego se convirtió en Chocolates Fenoglio.

En 1996, Diego Fenoglio impulsó la creación de Rapanui y años más tarde desarrolló Franuí, el snack de frambuesas congeladas cubiertas con doble chocolate. La marca consolidó locales emblemáticos, como los de Bariloche, además de expandirse hacia Buenos Aires y mercados internacionales.

Felicitaciones Diego Fenoglio. Otro empresario que aprovecha la estabilidad económica para mejorar su empresa y ganar mercados. 🇦🇷 https://t.co/DfKSh1Rnut — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 30, 2026

Con información de Infobae